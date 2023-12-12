Servis minibüsü otomobil ile çarpıştı. 6 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Servis minibüsü otomobil ile çarpıştı. 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Edremit Çanakkale karayolu 28. kilometresinde Salim B. yönetimindeki 10 S 15095 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden Kazım A. idaresindeki 10 KM 671 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak bir benzinliğin aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Banu B., Umut K., Rojhat K., Fatih Rüştü O., Avni Ö. ve Şeyma B. hafif yaralandı.

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Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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