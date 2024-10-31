Servis, otomobil ve kamyonet birbirine girdi: 15'i öğretmen 17 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Servis, otomobil ve kamyonet birbirine girdi: 15'i öğretmen 17 yaralı

Diyarbakır’da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 15’i öğretmen 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Doğanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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Süt taşımacılığı yapan Z.T. idaresindeki 21 ALL 488 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FJS 69 plakalı otomobil çarpıştı.

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Arkadan gelen İ.T. idaresindeki 21 AGC 159 plakalı servis minibüsü de kamyonete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.

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Kazada kamyonet ve minibüs sürücüleri ile minibüsteki 15 öğretmen yaralandı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kazada kamyonet sürücüsü Z.T. ile minibüs sürücüsü İ.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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