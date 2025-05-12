Servis robotlarıyla desteklenen ilk yeni nesil bistro kafe deneyimi Balıkesir’de!

Şubede, siparişler servis robotları tarafından misafirlere ulaştırılarak hızlı ve pratik bir hizmet veriliyor. Aynı zamanda önceden rezerve edilebilir çalışma alanları ve ortak kullanım alanlarıyla de la Pau Coffee and Bistro, bireylerin gün içerisinde çalışabildiği, sosyalleşebildiği ve ilham aldığı yeni nesil bir yaşam alanı sunuyor.

En çok kahve içilen ülkeler arasında 8. sırada konumlanan Türkiye’deki markalar, dünyanın dört bir yanındaki çekirdekleri tüketicilerle buluşturarak büyümeye devam ediyor. 2023’ten bu yana kahve deneyimini lezzet yolculuğuna dönüştüren de la Pau, İstanbul Ataşehir’deki mağazasının ardından Balıkesir'de ilk, Türkiye’de ise ikinci şubesini 10 Mayıs’ta açtı. İlk şubesinde kafe konseptinde hizmet veren marka, ikramların, performans gösterilerinin ve hediye kazanma oyunlarının bulunduğu bir etkinlikle Edremit’te açılan yeni şubesinde nitelikli kahve deneyimini çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturuyor. Şubede, kahve lezzetlerinin yanı sıra özenle hazırlanan zengin bir yemek menüsü de misafirlere sunulacak. Fine dining olarak da bilinen "kaliteli yemek" felsefesini taşıyan bu yeni konseptte, siparişler servis robotları aracılığıyla masalara ulaştırılarak, hızlı ve modern bir hizmet deneyimi sağlanıyor. Ayrıca kahve deneyim alanları ve önceden rezerve edilebilir ortak çalışma alanları ile de la Pau Coffee and Bistro, misafirlerine uzun soluklu, konforlu ve üretken yaşam alanları yaratıyor. Yeni şube, nitelikli kahve kültürünü, çağdaş gastronomi anlayışıyla bütünleştirerek şehirli tüketicinin değişen beklentilerine ve yaşam dinamiklerine uyumlanan kapsayıcı bir yaklaşımı temsil ediyor.

Kahve ve gastronomide yeni nesil deneyim: de la Pau’nun yol haritası

Nitelikli kahve üretimi ve modern yaşam tarzını bir araya getiren de la Pau Coffee Co., 15 yıllık sektör deneyiminin üzerine inşa ettiği güçlü yapısıyla Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor. Şirket, 20'den fazla kahve çeşidi, titizlikle kavrulmuş ve öğütülmüş Türk kahvesi ürünleri ve özel üretim tesisindeki güçlü altyapısıyla kahve tutkusunu geniş kitlelerle buluşturuyor. de la Pau Coffee Co. Kurucu Ortağı ve CEO'su Serap Akçay, markanın büyüme vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Kahve üretimi bizim en güçlü kasımız. Dünya çapında seçtiğimiz nitelikli çekirdeklerle, kendi tesisimizde gerçekleştirdiğimiz kavurma ve öğütme süreçleriyle hem sektördeki hakimiyetimizi güçlendiriyor hem de nihai tüketicilere kaliteyi ulaştırıyoruz. Tüm Türkiye’de premium kanallarda bilinen, tercih edilen bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Şehirli tüketicinin çalışabildiği, sosyalleşebildiği ve ilham alabileceği bir yaşam alanı oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Edremit şubemiz, yalnızca nitelikli kahve deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda çağdaş gastronomi anlayışı ve rezerve edilebilir ortak çalışma alanlarıyla yeni nesil bir buluşma noktası vaat ediyor. Bu anlayış, de la Pau’nun büyüme vizyonunda önemli bir kilometre taşı olma niteliği taşıyor.”

de la Pau Coffee Co., büyüme yolculuğunda toptan tedarik kanallarını güçlendirmenin yanı sıra, premium market zincirlerinde konumlanarak kahve kültürünü daha geniş bir tüketici kitlesine ulaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda markanın gelecekteki planlarına da değinen Serap Akçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyüme stratejimizde her zaman kaliteyi ve özgünlüğü önceliklendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde seçici bir yaklaşımla franchise modelini de değerlendirerek de la Pau’nun nitelikli kahve kültürünü ve modern yaşam tarzı anlayışını farklı lokasyonlara taşımayı hedefliyoruz. Kaliteden ödün vermeden büyüyen bir kahve markası olarak yolumuza devam edeceğiz."

Nitelikli kahve ve modern yaşam tarzı deneyimi bir arada

Türkiye’nin nitelikli kahve sahnesine güçlü bir soluk getiren de la Pau Coffee Co., büyüme yolculuğuna Edremit’te açtığı yeni şubesiyle devam ediyor. Kendi üretim tesisinde özenle kavurduğu kahveleriyle bilinen marka, yeni şubesinde sunduğu deneyimle kahve tutkusunu modern yaşamla buluşturuyor. Toptan tedarik hizmetleri ile sektörde sağlam bir yer edinen de la Pau, şimdi premium market zincirlerinde konumlanma çalışmalarıyla da kahvenin en seçkin halini tüketiciyle buluşturma hedefini güçlendiriyor. Markanın merkezinde ise her zaman değişmeyen bir tutkuları olan nitelikli kahve üretimini yerleştiriyor.

Bistro konseptiyle çağdaş gastronomiyle birleşiyor

de la Pau Coffee and Bistro, bistro konseptiyle sunduğu çağdaş gastronomi anlayışıyla kahve deneyimini daha da zenginleştiriyor. Edremit şubesinde ise bunu bir adım ileri taşıyarak modern bireylerin değişen ihtiyaçlarına kapsayıcı bir çözüm sunuyor. Misafirlerine sadece kaliteli kahve ve lezzetler sunmakla kalmayan de la Pau, aynı zamanda önceden rezerve edilebilir çalışma alanları ve ortak kullanım alanlarıyla üretkenliği ve yaratıcılığı destekleyen yeni bir yaşam alanı inşa ediyor.

de la Pau Coffee Co., Edremit’teki yeni şubesiyle birlikte hem çalışan ve sosyalleşen hem de ilham alan bir kitleye hitap ederek modern yaşam tarzının önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Marka, geleceğe dönük büyüme stratejisinde seçici bir yaklaşımla franchise modeline doğru ilerlemeye de açık bir vizyon taşıyor. Böylece de la Pau, kahve kültürünü ve modern yaşam tarzına olan yaklaşımını Türkiye’nin ve dünyanın daha fazla noktasına taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Web Sitesi: https://delapau.com

IG: https://www.instagram.com/delapaucoffeeco/

Basın için irtibat kişisi:

Ali Rıza Tunçer

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