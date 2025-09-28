Servis şoförünün ölümünde terör parmağı! Bakanlık açıklama yaptı

Bakanlık, Suriye'de MİT ekiplerince IŞİD operasyonu düzenlendiğini ve şüphelilerin 8'inin ölü, 2'sinin yaralı, 4'ünün de sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Binali Aslan

"ŞÜPHELİLERİN 8’İ ÖLÜ, 2’Sİ YARALI, 4’Ü SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara AŞTİ otogarında nakliyecilik yapan 65 yaşındaki Binali Aslan'ın kaybolmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Özdağ şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Ankara AŞTİ otogarında nakliyecilik yapan Binali Aslan'ın kaybolmasını araştıran polis, iki teröristin AŞTİ'de yakalanmamak için kamyoneti ile birlikte 65 yaşındaki Binali Aslan'ı kaçırdığını tespit etti. Yapılan MOBESE incelemelerinde iki teröristin Binali Aslan'ı katlederek Mersin'de ormanlık alana gömdüklerini belirlendi. Allah rahmet eylesin.

Evine ekmek götürme mücadelesi veren bir insanı katlettiler. Bu olay münferit bir hadise mi? Hayır. PKK’lı 2 terörist grup iki ilimizin kırsalında tespit edilmiş. PKK Kuzey Irak’ta çatışma için hazırlanıyor. PYD Türkiye’ye saldırı dahil her türlü faaliyetin provasını yapıyor.

Bütün bunlar olurken TBMM’de Öcalan komisyonu Öcalan ile görüşmeleri tartışıyor. Komisyon mu Öcalan’a gitmeliymiş yoksa Öcalan mı komisyona gelmeliymiş? Veya Öcalan ile komisyonun görüntülü hattan görüşmesi nasıl olurmuş? Umarım komisyon bu tartışmaları yaparken istihbarat-polis-jandarma kaçırılan kamyonu bulurlar. Allah bilir yine hangi terörist saldırı için çalındı.