Servis ücretlerine okkalı zam talebi!

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, okul servisleri için %50, personel servisleri için %100 zam talebinde bulundu. Yeni yönetmelikle ücret belirleme yetkisi belediyelere devredilirken, servis araçlarında kamera ve sürücü belgesi koşullarında da önemli değişiklikler yapıldı.

GECE YARISI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Okulların açılmasına sayılı günler kala, okul servis ücretleriyle ilgili yıllardır süregelen belirsizlik, 19 Ağustos 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle sona erdi. Daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen servis ücretleri, Danıştay’ın iptal kararı sonrası hukuki bir boşluğa düşmüştü. Yeni düzenleme ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, okul servis ücretlerini belirleme yetkisi büyükşehir ve il belediyelerine devredildi. Artık ücretler, belediye meclisleri veya ilgili daire başkanlıkları tarafından kararlaştırılacak.

İSTANBUL’DA REKOR ZAM TALEBİ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, artan akaryakıt, bakım ve sigorta maliyetlerini gerekçe göstererek, belediyeye zam taleplerini ilettiklerini duyurdu. Sinar, okul servisleri için %50, personel servisleri için ise %100 zam talep ettiklerini açıkladı. Bu talebin kabul edilmesi halinde, İstanbul’da 0-1 km mesafe için 2.605 TL olan okul servis ücreti 3.907 TL’ye yükselecek. Personel servislerinde ise fiyatlar iki katına çıkabilir. Sinar, özel okulların fahiş ücret taleplerine de dikkat çekerek, yeni yönetmelikle bu okulların da tarifelere uymak zorunda olduğunu ve denetimlerin sıkılaşacağını belirtti.

ANKARA’DA %30 ZAM KARARI

Benzer bir süreç Ankara’da yaşanmış, servis işletmecileri %50 zam talebinde bulunmuştu. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu talebi değerlendirerek okul servis ücretlerine %30 zam yapma kararı almıştı. İstanbul’daki zam talebinin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından değerlendirileceği ve yeni tarifelerin önümüzdeki haftalarda açıklanacağı belirtildi.

SERVİS ARAÇLARINDA YENİ DÖNEM

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, sadece ücretlerle sınırlı kalmadı. Yeni düzenlemeyle, servis araçlarında 30 günlük kayıt zorunluluğu kaldırılarak, tüm koltukları görebilecek şekilde yerleştirilmiş iç ve dış kameraların süresiz kayıt yapması zorunlu hale getirildi. Bu, öğrenci güvenliğini artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, şoförlerin sürücü belgelerine ilişkin koşullarda esneklik sağlandı. D sınıfı ehliyete sahip olanların B sınıfında geçirdiği sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı ehliyet sahiplerinin ise en fazla 3 yılı deneyim hesabına dahil edilecek.

VELİLER VE İŞVERENLER ENDİŞELİ

Zam talepleri, özellikle veliler ve personel servislerini kullanan işverenler arasında endişe yarattı. Özel okulların halihazırda yıllık 250 bin TL’ye varan servis ücretleri talep ettiği İstanbul’da, resmi tarifelerin belirlenmesiyle bu fiyatların denetlenmesi bekleniyor. Veliler, fahiş ücretlerle karşılaşmamak için belediyelerden sıkı denetim talep ederken, servis işletmecileri ise artan maliyetler nedeniyle zamların kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

GÖZLER BELEDİYE MECLİSİNDE

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın zam talebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek. Belediye meclisi veya ilgili daire başkanlıklarının vereceği karar, milyonlarca veli ve çalışanı doğrudan etkileyecek. Sinar, kararın hızlı bir şekilde alınmasının önemine vurgu yaparak, “Türkiye’deki okul servis araçlarının yaklaşık yarısı İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Hızlı bir karar, hem esnafı hem de velileri rahatlatır” dedi.

Yeni düzenlemeler ve zam talepleri, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Belediye meclislerinin alacağı kararlar, servis ücretlerinin hem veliler hem de işletmeciler için sürdürülebilir bir dengeye oturmasını sağlayacak mı, önümüzdeki günlerde belli olacak.