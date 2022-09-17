Tekirdağ'da bir kuryenin motosikleti alev aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servise çıkan kuryenin park halindeki motosikleti alev alev yanarak küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Gardenya Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, paket servise çıkan sürücünün park ettiği motosiklet bir anda alev aldı. Cayır cayır yanan motosikleti karşısında çaresiz kalan motosiklet sahibi itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosiklette çıkan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle hurda yığınına dönen motosikletten geriye iskeleti kaldı.



(Kaynak: İHA)