Fenerbahçe'de forma giyen Melissa Vargas, Filenin Sultanları ile Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna geçirdi. Küba asıllı milli voleybolcunun forma numarası ise Malatya'nın plaka numarası olan 44'tü. Bunun nedeni ise Malatya'nın Türkiye Voleybol Federasonu Başkanı Akif Üstündağ'ın memleketi olmasıydı. Oyuncu, bir kaç kez Malatya'ya gitti, kentte ona onur belgesi verildi.

Sık sık 'Ben Malatyalım' diyen Vargas'tan flaş bir hareket geldi. Malatya Söz gazetesinin haberine göre, sert smaç servisleriyle bilinen Melissa Vargas, bu kez volaybol için değil B1 ehliyeti almak için Malatya'ya gitti. Şehir Mezarlığı’ndaki Trafik Eğitim Parkuru’nda sınav öncesi büyük ilgi gören ve sık sık fotoğraf çektiren Küba asıllı voleybolcu şunları söyledi: "Malatya’ya dördüncü gelişim. Kayısısını çok seviyorum, sürekli kayısı yiyorum. Sahadayken kendimi tamamen özgür hissediyorum. Hiçbir baskı yok. Ama saha dışında, farklı ortamlarda zaman zaman daha fazla baskı altında kaldığımı söyleyebilirim. Malatya’ya çok özel bir sevgim var. Bu Akif Başkan’a olan sevgimle başladı. Birkaç kez Malatya’dan geldiğimi söyledim çünkü şehirle ve insanlarıyla güçlü bir bağ hissediyorum. Her gelişimde kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanlar çok samimi, sıcak ve dostça. Deprem sonrası Malatya’ya gelip vatandaşlarla dayanışma içinde olmak benim için çok değerliydi. Onların acılarını paylaşmak, onlara destek olmak beni Malatya’ya daha çok bağladı. Küba’da da voleybol seviliyor ancak Türkiye’deki ilgi bambaşka. Buradaki gördüğüm sevgi hiçbir yerle kıyaslanamaz. Türkiye’deki ortam ve şartlar gerçekten harika."

Sınavını başarıyla tamamlayan ve ehliyet almaya hak kazanan Melissa Vargas, İstanbul'a gitmeden önce yine kayısı aldı.