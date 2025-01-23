SES 2024 Ödülleri’nde "yılın kadınları" seçildi

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin, 2024 Yılın Kadınları ödül töreni, Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nde yapıldı. Törende, yaklaşık 3 bin 500 kişinin oylarıyla seçilen kadınlara ödülleri teslim edildi.

Toplumsal Cinsiyet Odaklı habercilik bakış açısını yaygınlaştıran ve bu konuda öncülük eden IPS iletişim Vakfı başkanı ve Bianet kurucularından gazeteci Nadire Mater ve Bianet editörlerinden gazeteci Evrim Kepenek de ödül alanlar arasındaydı.

Kaz Dağları’nda maden arama faaliyetlerine karşı mücadele eden Hacıbekirler ve Yanıklar Köyü kadınları da ödüle layık görüldü. Kadınlar sahneye, "Her ağacı tek tek savunacağız", "Defol Cengiz", "Kaz Dağları’nda ceviz olur Cengiz olmaz" yazılı dövizlerle çıktı. Kadınlara ödüllerini veren Süheyla Doğan, "Kadınlar, doğalarını ve yaşam alanlarını büyük bir dirençle savunuyor. 520 hektarlık orman sistemi altın madeni için yok edildi. Köylü kadınlar bu mücadeleyi omuz omuza sürdürüyor ve daha fazlasını istemiyorlar. Mücadelemiz devam edecek." dedi.

"ORMANLARIMIZI CENGİZ’E VERMEK İSTEMİYORUZ"

Kaz Dağları’ndan gelen kadınlar ise Kartalkaya'daki otel yangınından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Yılın kadını ödülüne teşekkür eden kadınlar, şunları söyledi:

"Biz Cengiz ile mücadele ediyoruz. Buraya çıkıp konuşmayı bilmeyiz, evimizde köyümüzde yaşamayı biliriz. Tarım yapıyoruz, tarımı savunuyoruz. Ormanlarımızı ve köyümüzü Cengiz’e vermek istemiyoruz. Siz de bize destek olun. Biz çocuklarımıza, torunlarımıza bu vatanı bırakmak istiyoruz, ama Cengiz bırakmıyor. Cengiz hala çalışmalarına devam ediyor"

Anka Haber Ajansı’nın sorularını da yanıtlayan kadınlar, "Biz köyümüzü satmak istemiyoruz, topraklarımızı da vermek istemiyoruz. Kaz Dağları’nda bir katliam var ve durmak bilmiyorlar. Mahkemenin durdurma kararı olmasına rağmen ağaç katliamı devam ediyor. Biz kendi yaşam alanımızı korumaya çalışıyoruz ve kimse bize bir açıklama yapmıyor" diyerek endişelerini paylaştı.

80 yaşındaki Şerife teyze gözyaşları içinde mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bu yaşımda mücadele ediyorum. Çalışma seslerinden yatamıyorum, sularımız kirlendi, biz ne yapabiliriz? Cengiz Holding bize bu eziyeti yapmasın. Biz köyümüzü bırakıp nereye gidelim?” diye konuştu.

Açık Radyo Kadınları adına ödülü Meral Mutlu Madra ve Didem Gençtürk aldı.

Kürt Feminist Hareketi adına ödülünü alan Gültan Kışanak, "Bizimkisi yürekten bir dostluk ve arkadaşlık, yan yana olmak bize her zaman güç veriyor bugün de burada SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği bizi bir kez daha yan yana getirdi. Birbirimizden güç alalım diye, birbirimizi büyütelim, umudu büyütelim diye." dedi.

Bianet'in kurucularından gazeteci Nadire Mater, Bianet Kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü Evrim Kepenek, ödülü Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün'den aldı. Nadire Mater, en başından beri Bianet’i kadın odaklı kurduklarını belirterek, bugün de büyük ölçüde kadınlardan oluştuğunu söyledi. Mater, "Biz bu ödülü Bianet’te şimdiye kadar çalışmış, Bianet’i yaratmış tüm kadınlar adına alıyoruz. Ayrıca tüm çalışanlara adıyoruz." diye konuştu.

Evrim Kepenek ise şöyle dedi:

"Herkes duygu dolu konuşmalar yaptı, ben de çok heyecalandım. Yaklaşık 25 yıldır insanları burada görmek, "Bize bir söyleşi verir misiniz, tepkiniz nedir?" diye sorduğumuz insanların karşısında olmak çok heyecan verici. Ben bir köyde büyüdüm. Yazları çay, fındık toplayan, kışın okula giden öğrenci yetiştiren bir annenin evladıyım. Bu ödülü ona ve çalışan, üreten tüm kadınlara adıyorum. Hakikaten büyük ekonomik ve sosyal baskılar altında haberlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Hep birlikte direneceğiz."