Yıldız Tilbe tartışmalara noktayı koydu! "Masumların öldüğü bir dünyada yaşayamam"

İtalya’daki Bologna Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada insan ömrünün 300 yıla çıkabileceği ileri sürüldü. Bu araştırmaya Yıldız Tilbe’den anlamlı bir yorum geldi. Ünlü şarkıcı “Masumların öldüğü bir dünyada 300 yıl yaşamam” dedi.

Yapılan araştırmada, insan ömrünün 300 yıla çıkabileceği belirtildi. Bilim insanları keşfettiği bu gen gurubunun, insanların 300 yıl sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğini dile getirdi.

Bu araştırma sosyal medyada hayli bir konuşuldu. Kimi bu araştırmayı saçma bulurken, kimi mümkün olamayacağını dile getirdi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ise yaptığı anlamlı yorumuyla tartışmalara noktayı koydu.

“BÜYÜK BİR VAHŞET YAŞANIRKEN”

"Gazze'de aylardır süren soykırımda masum çocuklar, kadınlar, erkekler, tüm insanlık öldürülüyor. Büyük bir vahşet yaşanırken ve biz bunlara şahit olurken 300 yıl yaşamayı asla istemem.

Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için en güzel örnek olan Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz 63 yıl ömür yaşamıştı. Ömrün hayırlısı yüce Allah'ın nasip ettiği süre kadardır."

