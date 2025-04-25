Ses kısıklığı kanser habercisi mi? Uzmanlar anlatıyor

Ses kısıklığı, günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir durum. Çoğu zaman soğuk algınlığı, alerji ya da sesin fazla kullanımıyla ilişkilendirilse de, uzmanlar bu belirtinin bazen çok daha ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Gırtlak kanseri, özellikle 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı vakalarında akla gelmesi gereken ciddi bir risk olarak öne çıkti. Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları ve onkologlar, bu belirtileri hafife almamanın ve vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanın önemini vurguladı.

GIRTLAK KANSERİ VE SES KISIKLIĞI: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Gırtlak kanseri, ses tellerinin bulunduğu larenks bölgesinde gelişen bir kanser türü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 156 bin yeni gırtlak kanseri vakası teşhis ediliyor ve bu vakaların büyük çoğunluğu erkeklerde görülüyor. Türkiye gibi sigara tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde ise bu oran daha da artıyor. Gırtlak kanserinin en erken ve yaygın belirtisi ise ses kısıklığı.

Ses kısıklığı, basit bir boğaz enfeksiyonundan kaynaklanabileceği gibi, gırtlak kanseri gibi ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. 2-3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka bir KBB uzmanına başvurulmalı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, gırtlak kanserinin risk faktörlerini ve erken teşhisin önemini ortaya koydu. Amerikan Kanser Derneği’nin (American Cancer Society) raporuna göre, gırtlak kanserinin başlıca nedenleri arasında sigara ve alkol kullanımı ilk sırada yer alıyor. Sigara içenlerde gırtlak kanseri riskinin, içmeyenlere göre 10 kat daha yüksek olduğu belirtilsi. Ayrıca, Human Papilloma Virüsü (HPV) ile gırtlak kanseri arasında bağlantı kuran çalışmalar da dikkat çekiyor. HPV’nin özellikle genç hastalarda gırtlak kanseri riskini artırabileceği ifade edildi.

Alman Kanser Araştırma Merkezi’nden (Deutsches Krebsforschungszentrum) Dr. Ursula Koch, “Gırtlak kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde cerrahi müdahale veya radyoterapi ile yüksek oranda tedavi edilebiliyor. Ancak, ses kısıklığı gibi belirtiler genellikle göz ardı ediliyor ve bu da hastalığın ileri evrelere ilerlemesine neden oluyor” dedi. Koch, özellikle sigara içen ve 45 yaş üstü bireylerin ses kısıklığı şikayetlerini ciddiye almaları gerektiğini vurguladı.

YABANCI UZMANLARDAN ÖNERİLER

ABD’deki Mayo Clinic’ten onkolog Dr. Eric Moore, gırtlak kanseri tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın önemine dikkat çekti. Moore, “Erken evre gırtlak kanserinde genellikle lazer cerrahisi veya radyoterapi yeterli olurken, ileri evrelerde kemoterapi ve daha kapsamlı cerrahi müdahaleler gerekebiliyor. Hastaların tedavi sürecinde logopedi ve beslenme uzmanlarıyla çalışması, yaşam kalitesini artırıyor” dedi. Moore, ayrıca sigarayı bırakmanın ve HPV aşısı olmanın gırtlak kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti.

BELİRTİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

-Yutma güçlüğü veya yutkunurken ağrı

-Boğazda takılma hissi

-Kronik öksürük veya kanlı balgam

-Nefes darlığı

-Boyunda şişlik veya kitle

-Kulak ağrısı

-Kilo kaybı ve iştahsızlık

Sigara ve alkol kullanımının yanı sıra, kötü ağız hijyeni, reflü hastalığı ve uzun süreli kimyasal maddelere maruz kalma gibi faktörler de gırtlak kanseri riskini artırıyor.

Uzmanlar, özellikle sigara içen ve düzenli alkol tüketen bireylerin belirtileri ciddiye alması gerektiğini söyledi.

ERKEN TEŞHİS İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, 2-3 haftadan uzun süren ses kısıklığı vakalarında vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurulmasını önerdi. Teşhis sürecinde genellikle laringoskopi, biyopsi ve PET-CT gibi görüntüleme yöntemleri kullanıldı.

ÖNLEME MÜMKÜN MÜ?

Gırtlak kanserinden korunmanın kesin bir yolu olmasa da, uzmanlar bazı önlemlerle riskin azaltılabileceğini belirtti:

-Sigara ve tütün ürünlerini bırakmak

-Alkol tüketimini sınırlamak

-HPV aşısı yaptırmak

-Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz

-Reflü hastalığı gibi risk faktörlerini kontrol altına almak

-Belirtileri Hafife Almayın

Gırtlak kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık. Ancak, ses kısıklığı gibi basit görünen bir belirtiyi göz ardı etmek, hastalığın ilerlemesine ve tedavi sürecinin karmaşıklaşmasına neden olabilir

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin belirtilere karşı dikkatli olmalarını ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmamalarını önerdi.