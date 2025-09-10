Ses kısıklığı ölüme götürüyor! Uzmanlar bu süreye dikkat çekti

Uzmanlar, iki haftadan uzun süren ses kısıklığının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Bu yaygın şikayet, genellikle basit bir soğuk algınlığı veya ses tellerini aşırı zorlamaktan kaynaklansa da, kalıcı hale geldiğinde larengeal kanser, tiroid sorunları veya nörolojik hastalıklar gibi ciddi sağlık sorunlarının erken uyarısı olabilir.

Amerikan Ulusal İşitme ve Konuşma Bozuklukları Enstitüsü (NIDCD) verilerine göre, ses kısıklığı vakalarının yüzde 1'i doğrudan larengeal kanser belirtisi taşıyor ve erken müdahale ile tedavi başarı oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Cleveland Clinic uzmanı Dr. Claire Hopkins, "Ses kısıklığı üç haftadan fazla sürerse, mutlaka bir kulak burun boğaz (KBB) uzmanına başvurulmalı. Bu, viral enfeksiyonlardan kaynaklanabilir ama altında yatan bir tümör veya reflü gibi nedenler göz ardı edilmemeli" dedi.

Hopkins'in liderliğindeki bir çalışma, İngiltere'de yayınlanan araştırmaya dayanarak, ses kısıklığıyla birlikte yutma güçlüğü yaşayan hastaların yüzde 5,9'unda larengeal kanser riskinin arttığını gösterdi. Bu bulgular, Amerikan Aile Hekimleri Akademisi (AAFP) tarafından da destekleniyor; dernek, sigara içenlerde iki haftalık ses kaybının kanser olasılığını üçe katladığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar, kalıcı ses kısıklığının nedenlerini daha net ortaya koydu.

Mayo Clinic'in bir incelemesinde, kronik larenjit vakalarının yüzde 40'ının gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) kaynaklı olduğu ve bu durumun ses tellerinde kalıcı hasara yol açtığı vurgulandı.

KBB uzmanı Dr. Apurva Thekdi ise, "İki haftadan uzun süren ses kısıklığı kronik kabul edilir ve vokal kordlarda polip veya nodül oluşumuna zemin hazırlar. Sigara ve alkol gibi risk faktörleri varsa, acil endoskopi şart" diye uyardı.

Thekdi'nin ekibinin araştırması, 500'den fazla hastada ses kısıklığının yüzde 30'unun benign tümörlerden kaynaklandığını, ancak erken teşhisle cerrahi müdahalenin ses kalitesini koruduğunu kanıtladı.

NIDCD'nin fonladığı bir çalışma, ses kısıklığının nörolojik kökenli olabileceğini de ortaya koydu.

Parkinson hastalığı veya felç sonrası ses kaybı, vokal kord felcine yol açarak kalıcı kısıklığa neden oldu.

Dr. Thekdi, "Özellikle yaşlılarda, ses kısıklığı tiroid hastalıklarının habercisi olabilir. Kan testleri ve larenkoskopi ile teşhis koymak kritik" dedi.

Cancer Research UK'nin raporuna göre, İngiltere'de her yıl 12 bin kişide ses kısıklığıyla başlayan larengeal kanser tanısı konuluyor ve erken evrede yakalanan vakalarda hayatta kalma oranı yüzde 95'e çıktı.

Uzmanlar, önleme için ses hijyenine dikkat çekti. Bol su içmek, sigarayı bırakmak ve sesi zorlamamak temel adımlar. Eğer ses kısıklığı yutma zorluğu, boyunda şişlik veya kanlı öksürükle birlikteyse, derhal doktora başvurmanız önerildi.

Dr. Hopkins, "Erken teşhis, sesinizi ve hayatınızdaki kaliteyi korumanın anahtarı" diye ekledi.