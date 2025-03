"Ses Sihirbazı" Alan Parsons "The Show Must Go On" turnesiyle İstanbul’da

Kariyerinde 50 yılı geride bırakan sanatçı, "Alan Parsons Live Project-The Show Must Go On" turnesi kapsamında, 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Epifoni ve StagePass ortak organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri 12 Mart'ta satışa sunulacak.

Grammy ödülüne 13 kez aday olan ve çok sayıda prestijli ödülün sahibi olan Parsons, 1974 yazında Abbey Road Stüdyoları’nda Eric Woolfson ile tanışmasının ardından The Alan Parsons Project’i kurarak 1976-1987'de gündemi belirleyen 10 tematik albüm yaptı. Farklı hikayelerden yola çıkarak kurguladıkları konsept albümlerle sayısız hite imza atan The Alan Parsons Project, progressive rock’ı pop ile bütünleştirerek, tüm dünyada ilgi gördü.

Albümlerini dönemin en iyi stüdyo müzisyenleri ve vokalistleri eşliğinde kaydeden The Alan Parsons Project, 1982'de soft pop/rock klasiği 'Eye in the Sky' ve 'Old and Wise' şarkıları ile iz bıraktı.

Parsons, müzik tarihine yön veren projesinin unutulmaz parçalarını, İstanbul konserinde hayranları için yorumlayacak.