Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Huzurun, rahmetin, bereketin ve dayanışmanın ayı Ramazan, kılınan ilk teravih namazı ve gece kalkılan sahurla başladı. Nevşehir’de mehteran takımı sokak sokak dolaşarak vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

Nevşehir'de Ramazan ayının manevi atmosferi, sahur mehteranı ile hissediliyor. Nevşehir Belediyesi mehteran takımı bu Ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırıyor. Mehteran takımı ilk olarak Cevher Dudayev Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.

Mehter takımı ile yürüyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada "Hemşerilerimizin heyecan ile beklemiş olduğu Ramazan ayına şükürler olsun ki ulaştık. Bu güzelliği daha önceleri de sahurda yaşamıştık. Aynı güzelliği bu ramazanda da yaşayalım, aynı güzellikle hemşerilerimizi sahura kaldıralım istedik. Bu uygulamamız hafta sonları farklı mahallelerde de devam edecek" dedi.

Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

Sesi duyan balkona çıktı! Sahura böyle kalktılar

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