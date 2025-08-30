Sesi Yüksekova'da yankılandı

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Merve Özbey, Yüksekova'da sahneye çıktı.

Eski Yüksekova Stadyumu'nda gerçekleşen konsere Hakkarililer yoğun ilgi gösterdi ve gece boyunca Özbey'in şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

aw527831-01.jpg

Konserin açılışını yeni şarkısı "Geçsin Yıllar" ile yapan Merve Özbey, sahne performansı ve geniş repertuvarıyla dinleyicileri mest etti. Hayranlarıyla birlikte "Bir İmkansız Var", "Duman" ve "Helal Ettim" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Özbey, hareketli türkülerle de halaylar çekilmesini sağladı. Pop, rock ve arabesk gibi farklı müzik türlerinden şarkılarla dinleyicilerine eğlence dolu bir gece yaşattı.

aw527831-02.jpg

Sahneden sevenlerine seslenen Merve Özbey, bu anlamlı etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Bir Anadolu Şenliği'ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki bizi sizlerle buluşturdu." diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Bir Anadolu Şenliği"nin Yüksekova'daki ilk günü, Merve Özbey'in performansı ve Yüksekovalıların coşkusuyla unutulmaz bir şekilde sona erdi.

aw527831-04.jpg

aw527831-05.jpg

aw527831-06.jpg

aw527831-07-1.jpg

