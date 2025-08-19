"Sessiz bir salgınla karşı karşıyayız"

Ekran bağımlılığı, günümüzde sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldi.

Aile Hekimliği Uzmanı Sedanur Uzunpolat Yayla, yaptığı açıklamada ekran kullanımının kontrolsüz artışına dikkat çekerek bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Gelişen teknolojinin hayatın her alanında kolaylık sağladığını belirten Dr. Uzunpolat Yayla, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları haline geldiğini ifade ederek, bu cihazların aşırı ve kontrolsüz kullanımının hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çekti.

Özellikle çocukların ve gençlerin ekran bağımlılığına karşı en savunmasız gruplar olduğunu ifade eden Dr. Uzunpolat Yayla, uzun süreli ekran maruziyetinin çocuklarda otizm benzeri belirtiler gösterebildiğini aktararak, "Uzun süre ekran başında kalmak obezite, duruş bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi fiziksel sorunlara neden olabiliyor. Ruhsal olarak ise anksiyete, depresyon, sosyal fobi ve dikkat eksikliği gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.