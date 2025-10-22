Bazen bir ülkenin en gürültülü dönemi, aslında en sessiz dönüşümüdür.

Gürültü dışarıdadır ama değişim içeride, katman katman ilerler.

Bugün Türkiye’de yaşanan da tam olarak bu: çok ses, çok hareket, ama belirsiz bir yön.

Her kesim bir biçimde bu dalgadan payını alıyor.

Siyasetçiler, iş insanları, medya çevreleri, bürokrasi…

Yargı kararları artık yalnızca hukukun konusu değil; siyaseti, ekonomiyi, hatta toplumsal psikolojiyi yönlendiren bir etken.

Ve bütün bu hamleler toplumun gözünde bir “yenilenme” değil, “yeniden dizayn” olarak okunuyor.

Hedef değil, denge değişiyor

Belki de mesele, kimlerin hedefte olduğundan çok, hedeflerin sürekli değişmesinde.

Bu değişkenlik, artık klasik iktidar-muhalefet eksenini aşıyor.

Devletin bütün damarlarında bir yeniden yapılanma arzusu dolaşıyor.

Ama bu arzu, bir güven duygusu değil, bir belirsizlik atmosferi yaratıyor.

Bir dava kapanıyor, piyasa sarsılıyor.

Bir karar açıklanıyor, medya yön değiştiriyor.

Bir görevden alma kararıyla beraber sermaye haritası yeniden çiziliyor.

Zincirin halkaları birbirine hiç olmadığı kadar bağlı.

Ama tuhaf olan şu: bu kadar çok hareket, bu kadar az güven üretiyor.

Yargı kararlarının siyaseti, siyasetin iş dünyasını, iş dünyasının da toplumu etkilediği bir süreçte, artık “taraf” olmanın anlamı kalmıyor.

Çünkü taraflar değişiyor, merkez sabit kalmıyor.

Bir dönem “merkez”de sayılan aktörler bugün çevrede, dün kenarda duranlar ise sistemle daha uyumlu bir noktada.

Bu da gösteriyor ki asıl mesele kimin kazandığı değil, oyunun nerede oynandığı.

İş dünyasında uzun yıllar boyunca devletle iç içe yürüyen bazı çevreler, şimdi farklı bir hesap dönemine girmiş durumda.

Kimi bu süreci “şeffaflaşma” olarak okuyor, kimiyse “yeniden hizalanma” olarak.

Ama hangi kelimeyi seçersek seçelim, ortada bir dönüşüm var.

Ve bu dönüşüm, ekonominin değil, siyasetin rüzgârına göre ilerliyor.

İktidar “temizleniyoruz” derken, muhalefet “tasfiye” diyor.

Fakat toplumun geniş kesimi bu iki kelimenin de gerçeği tam anlatmadığını biliyor.

Çünkü yaşanan, temizlik ya da tasfiye değil; bir yeniden dengeleme.

Bazı merkezler küçülüyor, bazıları büyüyor, bazıları sessizce ortadan kayboluyor.

Ve herkes aynı soruyu içinden geçiriyor:

Bu kadar değişimin sonunda kim güven duyacak?

Toplum artık “değişim” sözcüğüne ihtiyatla yaklaşıyor.

Çünkü her yeni başlangıcın sonunda aynı döngünün geri geldiğini gördü.

Bugün yaşananlar bir kopuştan çok, sistemin kendi kendini yeniden üretme biçimi gibi.

Yön arayan bürokrasi

Bürokrasi de bu yeniden üretimin parçası.

Atamalar, görev değişiklikleri, ani kararlar...

Bir şeylerin rayına oturduğunu değil, hâlâ oturtulamadığını gösteriyor.

Süreç bir yönetim becerisinden çok bir yön arayışı gibi duruyor.

Bu arayış, her kademede hissediliyor.

Kimi sessiz bekleyişte, kimi konumunu korumaya çalışıyor.

Ama herkes biliyor: hiçbir mevki, hiçbir denge artık kalıcı değil

Medya bu dönemde bir başka sessizlik içinde.

Bazı yayınlar çizgisini bir anda değiştiriyor, bazıları ise hiçbir konuya girmemeyi tercih ediyor.

Ama dikkatli bakanlar için asıl haber, bu sessizliğin kendisi.

Konuşulmayan konular, konuşulanlardan daha çok şey anlatıyor.

Toplum, bu sessizliği iyi tanıyor artık.

Çünkü her susturulan ses, sistemin yeniden kurulan bir parçasına dönüşüyor.

Ve bu da güveni değil, tereddüdü büyütüyor.

Siyaset Sahnenin Kenarında

Bir zamanlar siyasetin belirlediği güç haritası, bugün başka ellerde çiziliyor.

Siyaset artık yön veren değil, yönü belirlenen bir alan.

Kararlar, atamalar, soruşturmalar — her şey siyaset üstü bir “denge” diliyle ilerliyor.

Bu da gösteriyor ki Türkiye’de güç merkezi sessizce yer değiştiriyor.

Siyasetçiler sahnede ama oyunun metnini yazan başkaları.

Ve halk, sahneyi izlerken artık alkışlamakla eleştirmek arasında bir yerde duruyor.

Ne tam onay, ne tam ret.

Sadece dikkatli bir izleyicilik.

Bütün bu tablo, Türkiye’nin bir “yenilenme evresi”nde olduğunu gösteriyor.

Fakat bu yenilenme, halkta bir güven duygusu değil, bir dikkat hâli yaratıyor.

Çünkü her şey değişiyor, ama hiç kimse yerinin sabit kalacağından emin değil.

Değişim, umut değil, ihtiyat duygusu yaratıyor.

Bir sistem yürüyüşü bu.

Yavaş, derin, kararlı.

Bir yerlerden başlıyor, bütün alanlara doğru yayılıyor.

Kimine göre bu, Türkiye’nin yeni denge arayışı.

Kimine göre ise eski dengenin yeni biçimi.

Ama hangi açıdan bakarsak bakalım, eksik olan hep aynı: güven.

Güven olmayınca, düzen dengede görünse bile sağlam durmaz.

Bugün olan tam da bu; dengesi bozulan bir düzen, kendini yeniden kurmaya çalışıyor.

Ama kurdukça eski güvensizliklerini de yanında taşıyor.

Belki de bu yüzden toplumun zihninde tek bir soru var:

Gerçekten yeni bir dönem mi başlıyor, yoksa sadece ara bir sayfa mı açıldı?

Çünkü bütün bu hareketliliğin sonunda, toplumun en çok ihtiyaç duyduğu şey değişim değil, istikrar.

Ama görünen o ki, istikrar hâlâ yolda.

Yavaş, sessiz ve yönü belirsiz bir yürüyüşle.