Sessiz derinliklerde yankılanan çığlık: Lusitania’nın hikâyesi

7 Mayıs 1915 sabahı, Atlantik Okyanusu olağan sessizliğini koruyordu. Güneş, İrlanda kıyılarına hafifçe dokunuyor, dalgalar usulca birbirine çarpıyordu. Ancak bu huzur, birkaç saat içinde tarihin en trajik ve tartışmalı olaylarından birine ev sahipliği yapacaktı. O gün, İngiliz transatlantik gemisi RMS Lusitania, bir Alman denizaltısı tarafından torpillendi. 1.198 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirdi. Olay, yalnızca bir geminin batışı değildi. Bu, bir savaşın gidişatını ve insanlığın vicdanını değiştiren bir kırılma noktasıydı.

LÜKS GEMİNİN HARP GÜNLERİ

RMS Lusitania, 1907’de İngiliz Cunard Line tarafından denize indirildi. Adını Roma İmparatorluğu’nun batısındaki Lusitania eyaletinden alan bu dev yolcu gemisi, dönemin en hızlı transatlantik gemilerinden biriydi. 240 metre uzunluğundaki bu ihtişamlı yapı, çift gövdesi, modern motorları ve zarif salonlarıyla bir mühendislik harikasıydı. 2.000’in üzerinde yolcu taşıyabilen gemi, Atlas Okyanusu’nu 5 günden kısa sürede geçebiliyordu.

Lusitania'nın yapımı, yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik bir düşünceye dayanıyordu. İngiliz hükümeti, bu tür gemileri savaş halinde yardımcı kruvazör olarak kullanmak üzere inşa ettiriyordu. Bu nedenle Lusitania'nın alt bölümlerinde silah yerleştirme alanları olduğu, hatta mühimmat taşıdığına dair iddialar savaş başladığında sıkça gündeme geldi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE YOLCULUK

Birinci Dünya Savaşı 1914’te patlak verdiğinde, denizler artık güvenli değildi. Almanya, İngiltere’yi deniz ablukasına almak istiyor, bu amaçla U-botlarını devreye sokuyordu. Alman hükümeti, 1915’in başlarında, İngiltere sularına yaklaşan herhangi bir geminin, sivil olsun olmasın, hedef alınabileceğini duyurdu. Buna rağmen RMS Lusitania, 1 Mayıs 1915’te New York’tan Liverpool’a doğru yola çıktı. Gemide 1.959 kişi vardı: Zengin yolcular, göçmenler, çocuklar ve mürettebat.

Gemi yola çıkmadan önce, Alman konsolosluğu New York gazetelerine uyarı ilanları verdi. “Bu sularda seyahat etmek tehlikeli olabilir” diyordu o ilanlar. Yine de yolculuk devam etti. Belki de çoğu insan, Almanya'nın böyle büyük ve sivil bir gemiyi batırmaya cesaret edemeyeceğine inanıyordu.

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TORPİDO YARASI

7 Mayıs 1915, saat 14:10’da, Almanya'nın U-20 denizaltısı, İrlanda açıklarında Lusitania'yı hedef aldı. Komutan Walther Schwieger, periskoptan dev gemiyi izliyor, torpido tüplerini hazırlıyordu. Ve sonra emir verdi: Ateş!

Torpido, geminin sancak tarafından çarptı. Ardından ikinci, daha büyük bir patlama oldu. İlk patlamanın torpido olduğu açıktı; peki ya ikincisi? Bu, Lusitania’nın mühimmat taşıdığı yönündeki iddiaların en güçlü dayanağıydı. Gemi yalnızca 18 dakika içinde battı.

Yolcuların çoğu tahliye botlarına ulaşamadı. Panik, kaos ve soğuk su, kurtuluş umutlarını gölgeledi. Hayatını kaybedenlerin arasında 128 Amerikalı vardı. Bu durum, ABD kamuoyunu ayağa kaldırdı. Amerika, o an savaşa girmese de, bu olayın etkisi iki yıl sonra alınacak kararları şekillendirecekti.

GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ?

Lusitania'nın batışı, sadece bir trajedi değil, aynı zamanda komplo teorilerinin de doğuş noktası oldu. Gemi gerçekten silah mı taşıyordu? İngiliz hükümeti, sivillerin hayatını riske atarak Almanya’yı provoke etmeye mi çalışmıştı? Olayın ardından ABD’nin savaşa katılımını sağlamak için kurgulanmış bir plan mıydı bu?

Bazı tarihçiler, Lusitania'nın yük manifestosunda mermi, patlayıcı ve silah parçası bulunduğunu savundu. 1982’de yapılan batık incelemelerinde, bu iddiaları destekleyen metal kasalara ulaşıldı. Ancak İngiliz hükümeti hâlâ resmi belgelerin çoğunu gizli tutuyor. Bu da, gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor.

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SESSİZ TANIK

Lusitania'nın kalıntıları, hâlâ İrlanda açıklarında, 90 metre derinlikte yatıyor. Bir zamanlar lüksün ve teknolojinin simgesi olan bu dev gemi, şimdi deniz canlılarının evi. 20. yüzyılın başındaki kibirli ilerleme inancının, savaşın vicdansızlığıyla çarpışmasının anıtı gibi duruyor.

Dalgaların altındaki bu mezarlık, insanlığın tarih boyunca defalarca yaptığı hataları sessizce fısıldıyor. Her paslı perçin, her kırık kabin, tarihin unutturmak istemediği bir haykırışı taşıyor.

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GİZEM BULUTU

Lusitania’nın hikâyesi, bugün dahi sarsıcı. Modern dünyada, bilgi kirliliğiyle gerçeğin nasıl manipüle edilebileceğini gösteriyor. Bir trajedinin nasıl propaganda aracına dönüşebileceğini… Ve savaşın, sivil yaşamı nasıl acımasızca yutabileceğini.

Bu hikâye yalnızca denizlerde yaşanan bir felaketi anlatmaz. Aynı zamanda politik oyunları, insan hayatının ne denli kolay harcanabildiğini ve tarihin nasıl sislerle kaplanabileceğini gösterir.

Belki de bu yüzden, Lusitania'nın batışı sadece 1915’in değil, insanlığın kolektif hafızasında yankılanmaya devam ediyor. Çünkü bazı çığlıklar, suyun altında bile susmaz.