Sessiz düşman kalbi nasıl ele geçiriyor? Uzmanlar koruma kalkanının 4 sırrını açıkladı

Dünya genelinde ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıklarına karşı, uluslararası uzmanlar çığır açan bir koruma rehberi sundu.

Modern tıbbın son bulgularını ve kapsamlı araştırmaları bir araya getiren kardiyoloji otoriteleri, kalp sağlığını güvence altına almanın sadece ilaç ve ameliyatla sınırlı olmadığını, yaşam tarzında yapılacak bilinçli küçük ayarlamalarla dahi dramatik bir değişim elde edilebileceğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, özellikle beslenme ve stres yönetimi konularına odaklandı.

Örneğin, The Lancet dergisinde yayımlanan büyük ölçekli bir meta-analiz, düzenli olarak Akdeniz tipi diyetle beslenen bireylerde majör kardiyovasküler olay riskinin %30'a kadar azaldığını kanıtladı.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Samantha Horgan (Harvard Tıp Fakültesi), "Daha az doymuş yağ, daha çok lif ve sağlıklı yağ tüketimi, damar esnekliğini doğrudan etkileyen bir faktördür" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, European Heart Journal'da yer alan bir başka araştırma ise, günde en az 30 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktivitenin, yüksek tansiyon üzerindeki etkisini ilaçlar kadar etkili bir şekilde azaltabildiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN KRİTİK GÖRÜŞLER: 'KALP KALKANI' NASIL OLUŞTURULUR?

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan dünyanın önde gelen kardiyologları, kalp sağlığını koruma altına almak için dört temel sütuna dikkat çekti:

1. Uykunun Gücü: Dr. David Spiegel Uyardı

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ünlü uyku uzmanı Dr. David Spiegel, yetersiz ve kalitesiz uykunun, kronik stres hormonları olan kortizol ve adrenalin seviyelerini artırarak kalp üzerindeki yükü ciddi şekilde yükselttiğini belirtti.

Dr. Spiegel, "Günde 7-8 saat kaliteli uyku, kalp atış hızının ve kan basıncının doğal olarak dengelenmesini sağlayan kritik bir yaşam işlevidir" diyerek uykuyu birincil koruma faktörü olarak konumlandırdı.

2. Stres Yönetiminde Zihinsel Esneklik: Dr. Elizabeth Blackburn’ün Önerisi

Telomer araştırmalarıyla Nobel ödülü kazanan Dr. Elizabeth Blackburn (California Üniversitesi, San Francisco), kronik stresin telomerleri (kromozom uçlarında bulunan ve yaşlanmayı düzenleyen yapılar) kısaltarak damar yaşlanmasını hızlandırdığını kanıtladı.

Dr. Blackburn, "Farkındalık (mindfulness) ve düzenli nefes egzersizleri gibi tekniklerle zihinsel esnekliği artırmak, hücresel düzeyde koruma sağlar ve kalp hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatır" yorumunda bulundu.

3. Gizli Tuz Kaynaklarına Dikkat: Prof. Dr. Salim Yusuf

Uzmanlar, özellikle işlenmiş gıdalardaki "gizli tuz" ve ilave şeker miktarının küresel kalp sağlığı için büyük bir tehdit olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, ambalajlı gıdaların etiketlerini okuma ve evde yemek pişirme oranını artırma çağrısında bulunarak, bunun kan basıncını kontrol altına almanın en basit yolu olduğunu vurguladı.