Dünya genelinde milyonlarca insanın sessizce taşıdığı en büyük sağlık risklerinden biri olan hipertansiyon, bilimsel araştırmaların ve uzman görüşlerinin odağı haline geldi.

Kardiyovasküler hastalıkların bir numaralı tetikleyicisi olarak bilinen yüksek kan basıncının rutin takibinin ihmal edilmesi, uzmanlara göre kabul edilemez bir boyuta ulaştı.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kardiyolog Prof. Dr. Robert Smith, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Smith, yaptığı bir sunumda, "Hipertansiyon, genellikle belirgin bir semptom göstermediği için 'sessiz katil' olarak adlandırıldı. Hastalar, kalp krizi, felç veya böbrek yetmezliği gibi ciddi bir kriz anına kadar durumlarının farkına varmıyordu" ifadesini kullandı.

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, küresel çapta yetişkinlerin neredeyse üçte birinin hipertansiyon ile yaşadığını ve bu popülasyonun yarısından fazlasının durumundan haberdar olmadığını ortaya koydu.

İHMAL EDİLEN ÖLÇÜMÜN BEDELİ AĞIR OLDU

Araştırmacılar, basit bir kan basıncı ölçümünün ihmal edilmesinin uzun vadede kalıcı organ hasarlarına yol açtığını detaylandırdı.

Yüksek basınç, atardamar duvarlarının kalınlaşmasına ve sertleşmesine (ateroskleroz) neden olarak kan akışını kısıtlıyordu.

Harvard Tıp Okulu’ndan Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Eleanor Vance, bu durumu bilimsel verilerle destekledi.

Dr. Vance, düzenli kan basıncı takibinin yalnızca ilaç tedavisi başlangıcı için değil, aynı zamanda yaşam tarzı değişikliklerinin etkinliğini izlemek için de hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. "Kan basıncı değerlerini bilmek, kişiye gelecekteki kalp ve beyin sağlığını yönetme gücü verdi" şeklinde konuştu.

Dr. Vance, kan basıncı değerlerinin altında tutulmasının, kardiyovasküler riskleri %50'ye varan oranlarda düşürdüğünü gösteren sonuçları aktardı.

YENİ ARAŞTIRMALAR GENÇ YAŞ GRUBU İÇİN UYARI VERDİ

Geleneksel olarak yaşlı bir popülasyon hastalığı olarak görülen hipertansiyonun, modern yaşam tarzı, artan obezite ve stres faktörleri nedeniyle genç yetişkinler arasında da tehlikeli bir şekilde yükselişe geçtiği belirtildi.

Imperial College London'dan Hipertansiyon Uzmanı Prof. Dr. Julian Davies, yaptığı açıklamada, "20’li ve 30’lu yaşlardaki bireylerin, kendilerini risk grubunun dışında görme eğilimi, ne yazık ki ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bu yaş grubunun da yılda en az bir kez tansiyon ölçümü yaptırması gerektiği bilimsel bir zorunluluk haline geldi" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, bireylere en son ne zaman kan basınçlarını kontrol ettiklerini düşünmeleri çağrısında bulundu ve bu basit adımın hayat kurtarıcı bir önleyici tedbir olduğunun altını çizdi.