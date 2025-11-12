Çocuk gelişimi, her aşaması kritik öneme sahip karmaşık bir süreç olarak kabul edildi. Ancak, ebeveynlerin günlük telaş içinde sıklıkla gözden kaçırdığı bazı davranışsal ve motor becerilerdeki gecikmelerin, daha büyük nörogelişimsel sorunların ilk işaretleri (kırmızı bayraklar) olabileceği ortaya çıktı.

Uluslararası uzmanlar, bu sinyallerin erken tanınmasının, çocuğun gelecekteki yaşam kalitesini doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Yale Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Merkezi'nden Dr. Christopher Gillberg, dil ve sosyal becerilerdeki belirgin gecikmelerin acil değerlendirme gerektirdiğini vurguladı.

Dr. Gillberg, "Bir çocuğun 18 ay itibarıyla kelime hazinesinde belirgin bir daralma veya göz temasından kaçınma eğilimi göstermesi, genellikle otizm spektrum bozuklukları veya diğer gelişimsel farklılıklar için erken ve önemli bir göstergedir" şeklinde konuştu ve bu durumun, basit bir 'utangaçlık' olarak geçiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

NÖROBİLİM ARAŞTIRMALARI GECİKMELERİ DOĞRULADI

Yakın zamanda yayımlanan ve The Lancet Pyschiatry dergisinde yer alan bir bilimsel çalışma, motor becerilerdeki ince farklılıkların, bilişsel gelişimdeki sorunlarla güçlü bir korelasyon gösterdiğini belirtti.

Çalışmanın baş yazarı, Londra King's College'dan Prof. Dr. Emily Jones, özellikle 6 ila 12 aylık bebeklerde desteksiz oturmada yaşanan zorlukların veya nesnelere uzanmadaki koordinasyon eksikliğinin, ileride öğrenme güçlükleri riskini artırdığını gözlemlediklerini ifade etti.

Prof. Jones, erken müdahale programlarının, beyin plastisitesinin yüksek olduğu kritik dönemde devreye girmesi gerektiğini savundu. Bu dönemde verilen yoğun desteğin, nöral yolların yeniden şekillenmesine olanak tanıdığını, böylece gelişimsel açığın kapatılmasında hayati bir rol oynadığını ekledi.

SOSYAL ETKİLEŞİMDEKİ ALARM ZİLLERİ

Kırmızı bayraklar yalnızca fiziksel becerilerle sınırlı kalmadı. Stanford Üniversitesi'nden gelişimsel psikolog Dr. Sarah O'Donnell, sosyal ve duygusal gelişimdeki kritik eşiklere dikkat çekti.

Dr. O'Donnell, 4 yaşındaki bir çocuğun taklit oyunlarına (sanki-oyun) ilgi göstermemesi veya yaşıtlarıyla etkileşim kurmakta sürekli güçlük çekmesinin, ebeveynler için önemli bir uyarıcı olması gerektiğini ifade etti.

Dr. O'Donnell, "Bir çocuğun duygusal düzenleme yeteneği, yani hayal kırıklığına veya öfkeye karşı gösterdiği tepkilerin yoğunluğu ve süresi de bir gelişimsel kırmızı bayrak olabilir. Aşırı hassasiyet veya tam tersi, çevresine karşı kayıtsızlık, profesyonel bir değerlendirmeyi zorunlu kıldı" yorumunu yaptı.

Uzmanlar, ebeveynlere, çocuklarının kendi yaş grupları için belirlenen gelişimsel kilometre taşlarını (milestones) düzenli olarak kontrol etmeleri ve en ufak bir şüphede çocuk doktorlarına danışmaları konusunda çağrıda bulundu.

Erken teşhis ve müdahale, telafisi zor olabilecek uzun vadeli sorunların önüne geçmede en güçlü silah olarak kayıtlara geçti.