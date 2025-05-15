Sessiz Güç Dünya Yolcusu: Futsal Milli Takımlarından ASÜ’ye Anlamlı Ziyaret

Metin KURT / AKSARAY

İşitme Engelliler Futsal Erkek ve Kadın Milli Takımları, yaklaşan Dünya Şampiyonası öncesinde yoğun kamp programları arasında anlamlı bir ziyarete imza attı. Teknik ekip ve takım kaptanlarından oluşan heyet, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı makamında ziyaret ederek, hazırlık süreçlerine dair kapsamlı bilgi verdi.

HEDEF İTALYA: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YOĞUN HAZIRLIK

14-27 Haziran tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası için hazırlanan milli takımlar, ilk kamp etabını 5-17 Mayıs tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirdi. Aksaray kampıyla fiziksel dayanıklılığın artırılması ve takım uyumunun güçlendirilmesi hedeflenirken, çalışmaların ikinci etabı 21-31 Mayıs tarihleri arasında Yalova’da, son kamp ise 6-13 Haziran tarihleri arasında yine Yalova’da yapılacak. Teknik heyet, bu üç aşamalı kamp programıyla takımların hem fiziksel hem de mental olarak turnuvaya en üst seviyede hazır hale gelmesini planlıyor.

ASÜ MEZUNLARI MİLLİ TAKIMLARIN BEL KEMİĞİ

Ziyarete katılan isimler arasında, Erkek Milli Takım Antrenörü ve ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Rifat Demir’in yanı sıra, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Soylu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Osman Yılmaz, antrenörler Özge Arslan ve Başak Ersoy ile takım kaptanları Mehmet Sert ve Esra Yıldız yer aldı.

Özellikle teknik ekip üyeleri Yusuf Soylu, Osman Yılmaz, Özge Arslan ve Başak Ersoy’un Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olması, üniversite camiasında büyük bir gurur kaynağı olarak değerlendirildi. Bu durum, ASÜ’nün spor alanındaki nitelikli eğitim altyapısını ve ülke sporuna katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

REKTÖR ARIBAŞ: “BU TAKIMLARIN SESİ OLACAĞIZ”

Milli takımların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, sporcuları ve teknik ekibi gönülden tebrik ederek, Dünya Şampiyonası’nda üstün başarılar diledi. “İşitme engelli sporcularımızın sahada gösterdiği mücadele, azmin ve inancın sembolüdür. Onların sesi olmak, bu onurlu yürüyüşte yanlarında durmak bizim için bir görevdir,” diyen Arıbaş, ASÜ olarak her zaman milli sporcuların destekçisi olduklarını vurguladı.

DUYGU YÜKLÜ BULUŞMA: SADECE SPOR DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR VİZYON

Ziyaret, sadece bir nezaket buluşması olmanın ötesinde, engelli bireylerin spor yoluyla topluma kazandırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve üniversite ile spor camiası arasında köprülerin güçlendirilmesi açısından da örnek bir etkinlik oldu. Sessiz ama bir o kadar da güçlü bir dayanışmanın simgesi olan bu buluşma, ASÜ’nün sosyal sorumluluk vizyonunun da bir yansıması olarak kayda geçti.

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımları’nın bu anlamlı ziyareti ve güçlü hazırlık süreci, şampiyona öncesi moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Tüm gözler şimdi İtalya’da sahaya çıkacak “sessiz kahramanlar”da.