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Sessiz İstila 3 yayınlandı

Birincisi ve ikincisi çok konuşulan Sessiz İstila isimli kısa film serisinin üçüncüsü yayınlandı. Üçüncü filmde, Afganistan'da yaygın olarak işlenen bir toplu suç ele alındı: "Baça bazi"

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:18
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Sessiz İstila isimli kısa film serisinin üçüncüsü yayınlandı. Afganistan'da yaygın olarak işlenen bir toplu suç ele alındı: Baça bazi

Sessiz İstila 3 yayınlandı
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Mülteci krizini ele alan, Türkiye'nin hayali geleceğini anlatan 'Sessiz İstila' kısa filminin 3'üncüsü yayınlandı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın finanse ettiği ve yapımcılığını Hande Karacasu'nun üstlendiği Sessiz İstila kısa film serisi, gösterime girdiği ilk günden itibaren olay yaratmıştı. Karacasu, söz konusu kısa film nedeniyle gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest kalmıştı. Kısa filmlerine kaldığı yerden devam eden Karacasu, son olarak Sessiz İstila 3'ü yayınladı.

Sessiz İstila 3'te Afganistan'ya yaygın bir toplumsal suç olan "baça bazi" konusu işlendi. Filmde, Taliban'ın 'baça bazi'yi suç olarak nitelendirdiği için bu suçu işlemiş kişilerin Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Bir çocuğun gözünden 'baça bazi' suçunu anlatan Sessiz İstila 3 filmi:

 

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