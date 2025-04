Sessiz katil erken teşhisle durdurulabilir! Uzmanlar uyardı

Aort diseksiyonu, kalpten çıkan ana atardamar olan aortun iç katmanının yırtılmasıyla başlayan ve kanın damar duvarı katmanları arasına sızarak onları ayırmasıyla oluşan ölümcül bir sağlık sorunu.

Genellikle ani, keskin ve yırtıcı tarzda göğüs veya sırt ağrısıyla kendini gösteren bu durum, hızlı müdahale edilmezse hayati organlara kan akışını keserek ölümle sonuçlanabiliyor.

Bilimsel çalışmalar, aort diseksiyonunun hipertansiyon, genetik hastalıklar ve yaşam tarzı faktörleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

ABD, İngiltere ve Avustralya’dan uzmanlar, bu sinsi tehlikeye karşı farkındalığın artırılması ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

İşte aort diseksiyonunun detayları ve uzmanların çarpıcı uyarıları...

AORT DİSEKSİYONU: SESSİZ AMA ÖLÜMCÜL

Aort diseksiyonu, kardiyovasküler aciller arasında en yüksek ölüm oranlarından birine sahip.

Amerikan Kalp Derneği’ne göre, aort diseksiyonu her 100.000 kişiden 2-3’ünü etkiliyor ve tedavi edilmezse ilk 24 saatte ölüm riski %50’ye ulaşıyor.

Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, aort diseksiyonu vakalarının %60’ının ani göğüs veya sırt ağrısıyla hastaneye başvurduğunu, ancak teşhis gecikmelerinin mortaliteyi artırdığını gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Michael Coady, “Aort diseksiyonu, genellikle ‘şimdiye kadarki en kötü ağrı’ olarak tarif edilir. Bu ağrı, yırtılma bölgesine bağlı olarak göğüsten sırta veya karına yayılabilir” dedi.

Aort diseksiyonu, genellikle aortun iç katmanında (intima) bir yırtıkla başlar.

Kan, bu yırtıktan damar duvarının katmanları arasına sızarak “yalancı bir kanal” oluşturur ve gerçek kan akışını engeller.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden vasküler cerrah Prof. Dr. Linda Hands, “Bu durum, aortun tamamen yırtılmasına veya hayati organlara kan akışının kesilmesine yol açabilir. Erken teşhis, hastanın hayatta kalma şansını doğrudan etkiler” dedi.

RİSK FAKTÖRLERİ: KİMLER TEHLİKEDE?

Aort diseksiyonunun en yaygın nedeni kontrolsüz hipertansiyon. Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, aort diseksiyonu hastalarının %70’inde yüksek tansiyon öyküsü olduğunu ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Eugene Braunwald, “Hipertansiyon, aort duvarını zayıflatarak yırtılma riskini artırır. Kan basıncını kontrol altında tutmak, bu ölümcül durumu önlemede kritik” diyor.

Genetik faktörler de önemli bir rol oynuyor. Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları, aort duvarını zayıflatıyor.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden genetik uzmanı Prof. Dr. Paul James, “Marfan sendromu olan bireylerde aort diseksiyonu riski, genel popülasyona kıyasla 200 kat daha yüksek. Aile öyküsü olanlar, düzenli taramadan geçmeli” diyor.

Ayrıca, sigara, obezite, aşırı kilo kaldırma gibi faktörler de aort duvarına zarar verebiliyor.

BELİRTİLER VE ACİL MÜDAHALE

Aort diseksiyonunun en çarpıcı belirtisi, ani başlayan ve genellikle “yırtıcı” veya “bıçak saplanır gibi” tarif edilen göğüs veya sırt ağrısı. Diğer belirtiler arasında nefes darlığı, bayılma, kol veya bacaklarda uyuşma, nabız kaybı ve terleme yer alıyor.

European Heart Journal’de yayımlanan bir çalışma, aort diseksiyonu hastalarının %20’sinde ağrı dışında nörolojik belirtiler (felç veya bilinç kaybı) görüldüğünü gösterdi.

Mayo Clinic’ten kardiyovasküler cerrah Dr. Joseph Coselli, “Aort diseksiyonu şüphesi varsa, zaman kaybı ölüm demektir. Hastalar, acil serviste bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile değerlendirilmeli” dedi.

Tedavi, yırtılmanın yerine ve hastanın durumuna bağlı olarak ilaçla (kan basıncını düşürmek için beta blokerler) veya acil cerrahiyle yapıldı.

Cerrahi, genellikle aortun yırtılan kısmının sentetik bir greftle değiştirilmesini içerdi.

UZMANLARDAN ÖNLEME ÖNERİLERİ

Uzmanlar, aort diseksiyonunu önlemede yaşam tarzı değişikliklerinin ve düzenli sağlık kontrollerinin kritik olduğunu vurguladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Albert Ferro, “Hipertansiyon hastaları, kan basıncını düzenli ölçmeli ve doktorlarının önerdiği ilaçları aksatmamalı. Ayrıca, sigarayı bırakmak ve stresi yönetmek, aort sağlığını korur” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, düzenli egzersiz ve Akdeniz diyetinin aort diseksiyonu riskini %15 azalttığını gösterdi.

Ailede Marfan sendromu veya aort anevrizması öyküsü olanlar, genetik tarama ve düzenli ekokardiyografi veya BT taramalarından geçmeli.

Stanford Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. D. Craig Miller, “Genetik risk taşıyan bireylerde, aort çapı 4,5 cm’yi aştığında koruyucu cerrahi düşünülebilir. Bu, diseksiyonu önlemede etkili bir strateji” dedi.

ZAMAN HAYAT DEMEK!

Aort diseksiyonu, ani başlayan yırtıcı ağrıyla kendini gösteren ve saniyelerin bile kritik olduğu bir sağlık acili. Bilimsel araştırmalar, hipertansiyon kontrolü, genetik taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bu ölümcül durumu önlemede etkili olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, göğüs veya sırt ağrısı gibi belirtileri ciddiye alarak hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmayı önerdi Aort diseksiyonu, erken müdahaleyle durdurulabilir; ancak farkındalık ve hızlı hareket, hayat kurtarır.