Sessiz katil gençleri hedef alan gizli tehlike

Hipertansiyon, uzun yıllardır ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, son yıllarda gençler arasında hızla yaygınlaşarak alarm zillerini çaldırdı.

Kardiyoloji ve endokrinoloji uzmanlarının son bilimsel araştırmalara dayanarak yaptığı açıklamalar, bu sinsi hastalığın artık yalnızca yaşlıları değil, 20’li ve 30’lu yaşlardaki bireyleri de tehdit ettiğini ortaya koydu.

Genetik faktörler, modern yaşamın getirdiği stres, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı, gençlerde hipertansiyon vakalarının artışındaki başlıca nedenler arasında yer aldı.

Peki, bu sessiz katil gençleri nasıl etkiliyor ve nasıl önlem alınabilir? Gençlerde Hipertansiyon Neden Artıyor?Türkiye’de her üç kişiden birinde görülen hipertansiyon, kan basıncının 140/90 mmHg’nin üzerinde olması durumu olarak tanımlandı.

Uzmanlar, gençlerde hipertansiyonun artışını genetik ve çevresel faktörlere bağlayarak, “Ailede hipertansiyon öyküsü olan bireylerde risk daha yüksek. Ancak modern yaşamın getirdiği stres, hareketsiz yaşam ve aşırı tuz tüketimi gibi çevresel faktörler, bu riski katlıyor” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyolog Dr. Naomi Fisher, The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak, “Son 20 yılda gençlerde hipertansiyon görülme sıklığı %20 oranında arttı. Bunun en büyük nedeni, obezite oranlarının küresel ölçekte yükselmesi ve fast-food odaklı beslenme alışkanlıkları” dedi.

Araştırmalar, obezite sorunu yaşayan gençlerde hipertansiyon riskinin üç kat, ideal kilonun %20 üzerine çıkanlarda ise sekiz kat arttığını gösterdi.

SEKONDER HİPERTANSİYON: GENÇLERDE GİZLİ TEHLİKE

Gençlerde hipertansiyonun bir diğer önemli yönü, altta yatan başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilen sekonder hipertansiyon.

Uzmanlar, gençlerde görülen hipertansiyonun %30’unun sekonder nedenlere bağlı olabileceğini belirterek, “Tiroid hastalıkları, böbrek üstü bezi tümörleri, uyku apnesi ve böbrek hastalıkları, gençlerde hipertansiyonun sık görülen nedenleri arasında. Bu nedenle, genç yaşta hipertansiyon tanısı alan bireylerde altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekiyor” dedi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) raporuna göre, gençlerde sekonder hipertansiyonun erken teşhisi, organ hasarını önlemede kritik bir rol oynadı.

Böbrek üstü bezlerinde üretilen aldosteron hormonunun aşırı salgılanması, dirençli hipertansiyon vakalarının %10’unu oluşturuyor ve bu durum gençlerde daha sık görüldü.

BELİRTİLER VE RİSKLER: SESSİZ KATİLİN İZLERİ

Hipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için “sessiz katil” olarak adlandırıldı.

Ancak bazı gençlerde baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, bulanık görme, nefes darlığı ve kulak çınlaması gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Kardiyoloji Uzmanları, “Hipertansiyon, gençlerde fark edilmediğinde kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve görme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Erken teşhis, bu riskleri büyük ölçüde azaltır” diyerek erken müdahalenin önemine vurgu yaptı.

New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir çalışma, kontrol edilmeyen hipertansiyonun gençlerde damar sertliği riskini %40 artırdığını ve bu durumun kalp yetersizliğine yol açabileceğini gösterdi. Ayrıca, hipertansiyonun böbrek fonksiyonlarını bozarak kronik böbrek hastalığı riskini artırdığı da biliniyor.

ÇÖZÜM: YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ VE ERKEN TEŞHİS

Uzmanlar, hipertansiyonun gençlerde önlenmesi ve kontrol altına alınması için yaşam tarzı değişikliklerinin kritik olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, "Günlük tuz tüketiminin [6 grama indirilmesi, kan basıncını 1-2 mmHg düşürebilir. Ayrıca haftada 5 gün 30 dakikalık tempolu yürüyüş, kan basıncında 5-8 mmHg’lik bir azalma sağlayabilir" dedi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Kardiyolog Dr. Stephen Kopecky, düzenli egzersizin hipertansiyon riskini %30’a kadar azalttığını belirterek, “Aerobik egzersizler, kan damarlarının elastikiyetini artırarak kan basıncını düşürüyor. Gençler, spor salonuna gitmek yerine günlük yürüyüş veya bisiklet gibi basit aktivitelerle bile büyük fark oluşturabilir” dedi.