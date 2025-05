Sessiz katil gençleri hedef alıyor! Hayat kurtaran çözümler

Yüksek tansiyon, yani hipertansiyon, genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, son yıllarda genç yetişkinler arasında hızla yaygınlaştı.

Harvard Tıp Fakültesi’nin Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan yeni bir araştırması, 20’li ve 30’lu yaşlarda hipertansiyon tanısı alan bireylerin ilaç tedavilerini aksatması durumunda kalp krizi, inme ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, genç yaşta hipertansiyonun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, “İlaç tedavisi aksatılırsa, sessiz katil organlarınızı içten içe yok edebilir” dedi.

GENÇLERDE HİPERTANSİYON NEDEN ARTIYOR?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, küresel çapta 1.28 milyar insan hipertansiyonla yaşıyor ve bu rakamın %20’sinden fazlasını 40 yaş altı bireyler oluşturdu.

Hareketsiz yaşam tarzı, yüksek stres, obezite, aşırı tuz tüketimi ve genetik yatkınlık, gençlerde hipertansiyonun başlıca tetikleyici faktörleri olarak öne çıktı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Donald Lloyd-Jones, “Gençlerde hipertansiyonun artışı, modern yaşam tarzının bir yansıması. Ancak asıl tehlike, bu yaş grubunun hastalığın ciddiyetini hafife alması ve ilaç tedavisine uyum göstermemesi” dedi.

Araştırma, ilaç tedavisine düzenli devam eden genç hastaların, kan basıncını kontrol altına alarak komplikasyon riskini %40’a varan oranda azalttığını gösterdi.

İLAÇ TEDAVİSİNİN HAYATİ ROLÜ

Hipertansiyon, “sessiz katil” olarak adlandırılıyor çünkü çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor ve ani komplikasyonlarla kendini gösterdi.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Prof. Dr. Luke Laffin, genç hastaların ilaç tedavisine karşı dirençli olmasının yaygın bir sorun olduğunu belirtti:

“Gençler genellikle ‘Ben gencim, bu ilaçlara ihtiyacım yok’ diye düşünüyor. Ancak kontrolsüz hipertansiyon, damar duvarlarında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.”

Laffin, düzenli ilaç kullanımının kalp ve damar sağlığını koruduğunu, aynı zamanda böbrek ve beyin gibi hayati organları da koruma altına aldığını vurguladı.

Genç yaşta hipertansiyonun Türkiye’de giderek artan bir sağlık sorunu olduğunu ifade edildi.

Genç hastalarımızda hipertansiyon tanısı koyduğumuzda, çoğu ilaç kullanmaktan kaçındı. Oysa erken dönemde başlanan ilaç tedavisi, uzun vadeli komplikasyonları önlemede kritik bir rol oynadı Özellikle ACE inhibitörleri, beta blokerler ve diüretikler gibi ilaçların, kan basıncını düzenleyerek yaşam süresini uzattığını eklendi.

X PLATFORMUNDA GENÇLER KONUŞUYOR

X platformunda, genç yaşta hipertansiyon tanısı alan bireylerin deneyimleri sıkça paylaşıldı.

Bir kullanıcı, “28 yaşında hipertansiyon tanısı aldım, doktorum ilaca başlamamı önerdi ama yan etkilerden korkuyorum” derken, başka bir kullanıcı, “İlaçları düzenli kullanmaya başladıktan sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum, keşke daha önce başlasaydım” yorumunu yaptı.

Uzmanlar, bu tür paylaşımların farkındalığı artırdığını, ancak yanlış bilgilerin de yayılabildiğini belirterek, tedavi kararlarının mutlaka doktor kontrolünde alınması gerektiğini vurguladı.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, genç yaşta hipertansiyon tanısı alan bireylerin öncelikle yaşam tarzı değişikliklerine odaklanması gerektiğini belirtti.

Düzenli egzersiz, tuz alımının azaltılması, stres yönetimi ve ideal kilonun korunması, kan basıncını kontrol altına almada etkili yöntemler. Ancak ilaç tedavisi gerektiren durumlarda, doktor önerilerine uyulması hayati önem taşıdı.

Dr. Lloyd-Jones, “İlaçlar, hipertansiyonun yıkıcı etkilerini önlemek için bir kalkan gibidir. Genç yaşta bu kalkanı kullanmamak, geleceğinizi riske atmaktır” dedi.

ERKEN TANI, DÜZENLİ TEDAVİ

Hipertansiyon, genç yaşta fark edilip kontrol altına alındığında yönetilebilir bir durum. Ancak ilaç tedavisini aksatmak, kalp, beyin ve böbrek gibi hayati organlarda kalıcı hasarlara yol açabilir.

Uzmanlar, genç bireylerin düzenli tansiyon ölçümleri yaptırmasını ve doktor önerilerine uymasını tavsiye etti.