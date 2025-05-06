Sessiz katil hızla yayılıyor! Kronik hastalık milyonların hayatını çalıyor

Kronik böbrek hastalığı (KBH), modern dünyanın en ciddi sağlık tehditlerinden biri haline geldi. Küresel sağlık otoriteleri, bu hastalığın ölüm oranlarındaki hızlı artışın alarm verici boyutlara ulaştığını belirtti.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışmada, 1990-2017 yılları arasında KBH kaynaklı küresel ölüm oranlarının %41,5 arttığını ve hastalığın 2017’de dünya genelinde 1,2 milyon can aldığını ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nefrolog Dr. Joseph V. Bonventre ve Washington Üniversitesi’nden Dr. Ziyad Al-Aly gibi uzmanlar, KBH’nin “sessiz katil” olarak adlandırıldığını ve erken teşhis edilmezse kalp hastalıkları gibi ciddi komplikasyonlara yol açtığını vurguladı.

Peki, bu hastalık neden bu kadar hızlı yayılıyor ve nasıl önlenebilir? İşte bilimsel verilerle desteklenen gerçekler ve uzman önerileri...

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI: NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Kronik böbrek hastalığı, böbrek fonksiyonlarının üç aydan uzun süre bozulmasıyla karakterize edilen bir durum.

Nature Reviews Nephrology’de yayımlanan bir analiz, KBH’nin küresel çapta tüm ölümlerin %4,6’sını oluşturduğunu ve hastalığın kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı 1,4 milyon ek ölüme neden olduğunu gösterdi. Başlıca risk faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, obezite ve genetik yatkınlık yer aldı.

BMJ Global Health’e göre, dünya nüfusunun %9,1’i (yaklaşık 697,5 milyon kişi) KBH’den etkileniyordu ve bu oran Asya’da hızla artırdı. Dr. Bonventre, “KBH, genellikle belirti vermeden ilerliyor. Çoğu hasta, hastalık ileri evrelere ulaşana kadar durumun farkına varmıyor. Bu da erken müdahale şansını ortadan kaldırıyor” dedi. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, teşhis ve tedavi olanaklarının sınırlı olması, hastalığın ölümcül sonuçlarını artırdı.

ÖLÜM ORANLARINDAKİ ARTIŞIN SEBEPLERİ

Global Burden of Disease (GBD) verilerine göre, KBH kaynaklı ölümler 1990’da 0,6 milyondan 2019’da 1,43 milyona yükseldi ve hastalık, küresel ölüm nedenleri sıralamasında 19’unculuktan 11’inciliğe tırmandı.

Uzmanlar, bu artışın birkaç temel nedene bağlı olduğunu belirtti:

Diyabet ve Hipertansiyon: NCD Alliance’ın raporuna göre, diyabet kaynaklı KBH vakaları 2005-2015 arasında %39,5 arttı. Hipertansiyon ise KBH vakalarının %25’inden sorumlu.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Hareketsiz yaşam, işlenmiş gıda tüketimi ve obezite, KBH riskini artırdı.

Dr. Al-Aly, “Fast food endüstrisinin küresel yayılımı, diyabet ve hipertansiyonu tetikleyerek KBH’yi bir salgına dönüştürüyor” dedi.

Erişim Eksikliği: Düşük gelirli ülkelerde diyaliz ve böbrek nakli gibi tedavilere erişim sınırlı.

The Lancet’e göre, 2 milyon kişi diyalizle hayatta kalırken, bu rakam ihtiyaç duyanların yalnızca %10’unu temsil etti.

ÖNLEME VE TEDAVİ: BİLİMSEL ÇÖZÜMLER

KBH’nin önlenmesi ve tedavisi, erken teşhis ve risk faktörlerinin kontrolüne dayandı. American Journal of Kidney Diseases’ta yayımlanan bir çalışma, düzenli tarama ve kan basıncı kontrolünün KBH ilerlemesini %30 oranında yavaşlattığını gösterdi.

Dr. Theo Vos, “Diyabet ve hipertansiyonun etkin yönetimi, KBH kaynaklı ölümleri azaltmada kritik. Ayrıca, basit kan ve idrar testleriyle erken teşhis mümkün” dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER:

Beslenme: Düşük tuzlu, lif açısından zengin bir diyet, böbrek sağlığını korudu. Circulation’ın 2016 raporuna göre, DASH diyeti kan basıncını düşürerek KBH riskini azalttı.

Egzersiz: Haftada 150 dakika orta düzey egzersiz, diyabet ve hipertansiyon riskini %20 düşürüyor.

Tarama: Diyabet, hipertansiyon veya aile öyküsü olanlar, yıllık böbrek fonksiyon testi yaptırmalı. Dr. Bonventre, “Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini durdurabilir ve diyaliz ihtiyacını ortadan kaldırabilir” dedi.

İlaçlar: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEI) ve anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB), kan basıncını ve albümin atılımını kontrol ederek böbrek hasarını azalttı.

GELECEKTEKİ RİSKLER VE KÜRESEL ÇAĞRI

Nature Reviews Nephrology’nin bir konsensüs bildirgesi, KBH’nin 2040’a kadar küresel ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseleceğini öngördü.

İklim değişikliği, obezite salgını ve yaşlanan nüfus, hastalığın yayılımını hızlandırabilir.

Amerikan Nefroloji Derneği, Avrupa Böbrek Birliği ve Uluslararası Nefroloji Derneği, KBH’nin küresel sağlık gündemine alınması için acil çağrıda bulundu.

Dr. Al-Aly, “KBH, yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyoekonomik bir kriz. Düşük gelirli topluluklar, bu hastalığın yükünü en ağır şekilde taşıyor. Küresel sağlık politikaları, erken teşhis ve tedaviye erişimi artırmalı” dedi.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Kronik böbrek hastalığı, çağımızın en hızlı yayılan ve öldürücü hastalıklarından biri. Ancak uzmanlar, doğru önlemlerle bu tehdidin kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, erken teşhis ve risk faktörlerinin yönetimi, milyonlarca hayatı kurtarabilir.