Sessiz katil ortaya çıktı! Masum sanılıyorlar ama böbrekleri vuruyorlar

Böbrek sağlığı, insan vücudunun temel taşlarından biri. Ancak, uzmanlar ve son bilimsel araştırmalar, gereksiz ilaç ve takviye kullanımının böbreklerde toksik etkiye yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Nefroloji Derneği (ERA) ve Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) tarafından desteklenen çalışmalar, bilinçsiz ilaç tüketiminin kronik böbrek hastalığı (KBH) riskini artırdığını doğruladı.

İşte, böbrek sağlığını tehdit eden bu gizli tehlikenin detayları…

BÖBREKLER ALARM VERİYOR: GEREKSİZ İLAÇLAR TOKSİK ETKİ OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, bilinçsiz ilaç kullanımının böbrek sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, “Böbrekler, vücudumuzdaki toksinleri ve ilaç metabolitlerini temizlemekle görevli. Ancak, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), bazı antibiyotikler ve radyolojik görüntülemede kullanılan kontrast maddeler gibi maddeler, böbreklerde toksik nefropatiye yol açabilir. Bu durum, akut böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

Özellikle yaşlı bireylerde ve mevcut böbrek rahatsızlığı olanlarda bu riskin daha yüksek olduğunu vurgulandı.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The Lancet’te yayımlanan bir meta-analiz, gereksiz ilaç kullanımının böbrek fonksiyonlarını nasıl tehdit ettiğini gözler önüne serdi.

Araştırma, yüksek dozda NSAID’lerin, özellikle ibuprofen ve naproksen gibi ağrı kesicilerin, uzun süreli kullanımda böbrek hasarını hızlandırdığını ortaya koydu.

İngiltere’deki Imperial College London’dan nefrolog Prof. Debbie Crews, “Reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler, çoğu zaman zararsız sanılsa da, böbreklerde biriken kimyasallar ciddi hasarlara yol açabilir. Hastaların, doktor kontrolü olmadan bu ürünleri kullanmaktan kaçınması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kişi kronik böbrek hastalığından etkilendi. Bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra bilinçli ilaç kullanımı kritik önem taşıdı.

Prof. Crews, “Hedef değerlere ulaşmak için düzenli takip ve uygun ilaç tedavisi şart. Ancak, reçetesiz ilaçlar ve takviyeler bu dengeyi bozabilir” diyerek, bilinçsiz tüketimin risklerini vurguladı.

BİTKİSEL ÜRÜNLER MASUM DEĞİL!

Toplumda yaygın olan “bitkisel ürünler doğaldır, zararsızdır” algısı, böbrek sağlığı için büyük bir tehdit oluşturdu.

Uzmanlar, bazı zayıflama çayları ve eklem ağrılarını azaltmayı vadeden bitkisel ürünlerin, böbreklerde toksik etkilere neden olabileceğini belirterek, “Özellikle Çin menşeli bazı bitkisel çaylarda bulunan aristoloşik asit, uzun vadede kronik böbrek yetmezliğine ve hatta idrar yollarında kansere yol açabilir” dedi.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, böbrek sağlığını korumanın yollarını şöyle sıraladı:

Doktor kontrolü olmadan ilaç ve takviye kullanmayın: Özellikle NSAID’ler, antibiyotikler ve kontrast maddeler gibi nefrotoksik potansiyeli olan maddelerden kaçının.

Kan basıncı ve kan şekerini kontrol altında tutun: Hipertansiyon ve diyabet, böbrek hastalığının en yaygın nedenleri arasında.

Sağlıklı beslenin: Akdeniz tipi beslenme, böbrek fonksiyonlarını destekliyor. Fazla tuz, işlenmiş et ürünleri ve yüksek proteinli diyetlerden uzak durun.

Sigarayı bırakın: Sigara, böbrek damarlarında direnci artırarak fonksiyon kaybına neden oluyor.

Bol su için: Günde 1.5-2 litre su tüketimi, böbreklerin sağlıklı çalışması için kritik.