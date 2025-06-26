Sessiz katil sigara dumanı çocuklardaki iki organı vuruyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sigara dumanının yalnızca aktif içicilere değil, çevresindeki masum çocuklara da zarar verdiği bilimsel çalışmalarla bir kez daha kanıtlandı. Pasif sigara dumanına maruz kalan çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesi riskinin ciddi oranda arttığı ortaya çıktı. Uzmanlar, bu durumun çocukların solunum sağlığını, uyku kalitesini ve genel gelişimini tehdit ettiğini vurguladı.

Uzmanlar, sigara dumanının çocuklarda bademcik ve geniz eti büyümesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek, “Pasif sigara dumanı, üst solunum yolu mukozasında tahrişe ve bağışıklık sisteminde baskılanmaya yol açıyor. Bu da enfeksiyon sıklığını artırarak bademcik ve geniz eti büyümesini tetikliyor” dedi.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarını sigara dumanından uzak tutmasının hayati önem taşıdığı ifade etti.

BİLİMSEL KANITLAR ALARM VERİYOR

The Journal of Turkish Family Physician dergisinde yayınlanan bir çalışma, ebeveyni sigara içen çocukların yılda yaklaşık 100 sigara içmiş kadar zararlı maddelere maruz kaldığını ortaya koydu. Bu durum, çocukların solunum sistemi üzerinde ciddi tahribata yol açarken, bademcik ve geniz eti büyümesi gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi.

Araştırmada, pasif sigara dumanına maruz kalan çocuklarda idrar kotinin düzeylerinin yüksek olduğu ve bu çocukların akut solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık yakalandığı belirlendi.

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar da benzer sonuçlar verdi. ABD’de yapılan bir araştırmada, pediatri uzmanı Dr. Michael Weitzman, sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, bronşit ve bademcik iltihabı gibi solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının %30-40 oranında arttığını bildirdi. Weitzman, “Sigara dumanındaki 4.000’den fazla kimyasal madde, çocukların hassas solunum yollarını tahriş ederek bademcik ve geniz eti gibi dokuların büyümesine neden oluyor” dedi.

ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİLER

Bademcik ve geniz eti büyümesi, çocuklarda sadece fiziksel rahatsızlıkla sınırlı kalmıyor; uyku apnesi, horlama, ağız solunumu, gelişme geriliği ve hatta çene-diş yapısında bozulmalar gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, dünya genelinde çocukların yaklaşık yarısı sigara dumanının kirlettiği havayı soluyor. Bu durum, solunum yolu enfeksiyonlarından kansere kadar uzanan bir dizi sağlık sorununa zemin hazırladı. WHO uzmanı Dr. Kerstin Schotte, “Pasif içicilik, özellikle bebekler ve çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ani bebek ölümü sendromu, astım ve kulak enfeksiyonları gibi sorunlar, sigara dumanına maruziyetle doğrudan bağlantılı” dedi.

AMELİYAT KAÇINILMAZ OLABİLİR

Bademcik ve geniz eti büyümesi, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektiriyor. Uzmanlar, yaz ve ilkbahar aylarının ameliyat için ideal olduğunu, bu dönemde iyileşme sürecinin daha konforlu geçtiğini belirterek, “Ameliyat sonrası ilk 72 saat kritik. Çocukların yumuşak ve soğuk gıdalar tüketmesi, bol su içmesi ve ağır aktivitelerden kaçınması gerekiyor” diye ekledi.