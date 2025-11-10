Pankreas kanseri, agresif doğası ve erken teşhisinin zorluğu nedeniyle en ölümcül kanser türlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası kanser araştırmaları, bu zorlu hastalığın gelişiminde yaşam tarzının belirleyici rol oynadığını net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle tütün kullanımı ve yüksek vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilişkilendirilen obezite, pankreas kanserinin en büyük tetikleyicileri arasında yer aldı.

SİGARANIN RİSKİ 3 KATA KADAR ÇIKARIYOR

Sigara, uzun yıllardır pankreas kanserinin önde gelen risk faktörü olarak işaret edildi. Yapılan araştırmalara göre, pankreas kanseri vakalarının yaklaşık %25 ila %30'unun doğrudan sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı belirlendi.

Amerika Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR) eski başkanı ve dünyaca ünlü onkologlardan Dr. John R. C. G. M. van Laarhoven, tütün dumanında bulunan 70'ten fazla kanserojen maddenin kana karışarak pankreas hücrelerinin DNA'sına zarar verdiğini ifade etti.

Dr. van Laarhoven, "Sigara içen bireylerde pankreas kanserine yakalanma riski, içmeyenlere kıyasla 2 ila 3 kat daha fazla tespit edildi. Sigarayı bırakmak, bu riski azaltmak için atılacak en kritik adım olarak kayda geçti" dedi.

OBEZİTE: YENİ TEHDİT KAPIDA

Tütün kullanımının yanı sıra, küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelen obezitenin de pankreas kanseri riskini önemli ölçüde artırdığı bilimsel verilerle kanıtlandı. Aşırı yağ dokusunun vücutta kronik bir iltihabi durum yarattığı ve hormon dengesini bozarak kanser gelişimine zemin hazırladığı vurgulandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Elizabeth M. Jaffee, konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede, "Vücut Kitle İndeksi'ndeki (VKİ) her 5 birimlik artışın pankreas kanseri riskini yüzde 10 oranında yükselttiği saptandı. Obezite, insülin direncini ve tip 2 diyabeti tetikleyerek pankreasın aşırı çalışmasına neden olurken, bu durum kanser oluşumunu hızlandırdı" şeklinde konuştu.

Prof. Jaffee, özellikle genç yaşta obezite sorunu yaşayanlarda riskin daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Bilim insanları, sigara ve obezitenin yol açtığı risk artışına ek olarak; ileri yaş, kronik pankreatit, aile öyküsü ve tip 2 diyabetin de pankreas kanseri için diğer önemli faktörler olduğunu yineledi. Bu veriler ışığında, onkoloji uzmanları sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve tütün ürünlerinden kesinlikle uzak durulması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.