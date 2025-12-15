Türkiye siyasetini uzun süredir izleyenler için AKP’nin en ayırt edici özelliklerinden biri, kendi içindeki gerilimleri ve toplumsal etki yaratabilecek başlıkları kamuoyunda büyük kırılmalara yol açmadan yönetebilme kapasitesiydi. Parti içi tasfiyeler, politika değişimleri ya da kamuoyunda tepki çekebilecek kararlar çoğu zaman kontrollü biçimde gündeme girer, kısa sürede de yeni bir başlığın gölgesinde unutulurdu. Bu, bir yönüyle güçlü bir merkezî iradenin, bir yönüyle de medya ve siyasal alan üzerindeki hâkimiyetin sonucuydu.

Ancak son dönemde yaşananlar bu alışıldık tabloya pek uymuyor. Parti içi tartışmalar, bürokratik çekişmeler ya da yargı ve güvenlik ekseninde ortaya çıkan gerilimler artık daha görünür. Üstelik bu görünürlük, sadece muhalefetin ya da sosyal medyanın zorlamasıyla açıklanabilecek gibi de değil. Aksine, bizzat iktidar bloğunun içinden sızan, hatta zaman zaman bilinçli olarak kamuoyuna taşınan mesajlarla karşı karşıyayız. Bu da yaşananları sıradan bir iletişim sorunu olmaktan çıkarıyor.

İster istemez şu soru daha yüksek sesle soruluyor: AKP artık kriz yönetme kapasitesini mi yitiriyor, yoksa yaşananlar daha derin ve yapısal bir güç mücadelesinin dışavurumu mu?

Geçmişte parti içi çatışmalar genellikle “sessiz” biçimde çözülürdü. Bir isim gözden düşer, bir kadro tasfiye edilir ya da bir politika rafa kaldırılırdı; fakat bunlar çoğu zaman teknik gerekçelerle, yeniden yapılanma ya da ihtiyaç söylemiyle paketlenirdi. Kamuoyuna yansıyan şey bir kriz değil, neredeyse doğal bir dönüşüm olurdu. Bugün ise benzer başlıklar, farklı kliklerin karşılıklı hamleleriyle, zaman zaman ima yoluyla, zaman zaman da doğrudan açıklamalarla aleni biçimde tartışılıyor.

Bu değişimin arkasında birkaç temel faktör sayılabilir. İlki, iktidarın uzun süredir aynı anda birden fazla krizle karşı karşıya olması. Ekonomik daralma, dış politika baskıları, güvenlik kaygıları ve toplumsal meşruiyet alanındaki aşınma, iktidarın manevra alanını daraltıyor. Böylesi bir ortamda iç gerilimlerin bastırılması her geçen gün daha maliyetli hâle geliyor.

İkinci faktör, devlet aygıtı içinde ve iktidar bloğunda oluşan farklı çıkar kümelerinin artık tek merkezden aynı disiplinle yönetilememesi. Uzun yıllar boyunca merkezî karar alma mekanizması bu farklılıkları dengeleyebiliyor, hatta görünmez kılabiliyordu. Bugün ise bu denge giderek zorlanıyor. Farklı aktörler, kendi pozisyonlarını güçlendirmek ya da olası bir yeniden yapılanmada avantaj elde etmek için kamuoyunu da bir araç olarak kullanıyor.

Üçüncü olarak, medya alanının tamamen kontrol altında olduğu varsayımının pratikte aşınması dikkat çekiyor. Geleneksel medyanın büyük ölçüde iktidar çizgisinde konumlandığı bir ortamda bile, bilgi akışının tamamını kontrol etmek artık mümkün değil. Sosyal medya, kulis bilgileri ve kontrollü sızıntılar, iktidarın kendi içindeki çatlakları görünür kılıyor.

Bu tablo, kamuoyunda doğal olarak bir “güç mücadelesi” algısı yaratıyor. Yaşanan her tartışma, her görevden alma ya da her karşılıklı suçlama, münferit bir olay olarak değil, daha büyük bir hesaplaşmanın parçası olarak okunuyor. Bu algı, iktidarın uzun yıllar boyunca en güçlü olduğu alanlardan biri olan istikrar söylemini de doğrudan zedeliyor.

AKP’nin siyasal başarısının temel dayanaklarından biri, krizleri yönetebilen ve devleti kontrol altında tutabilen bir yapı olduğu iddiasıydı. İç çekişmelerin aleni hâle gelmesi, bu iddianın sorgulanmasına yol açıyor. Üstelik bu sorgulama sadece muhalefet cephesinde değil, iktidarın kendi tabanı içinde de giderek daha fazla karşılık buluyor.

Bugün gelinen noktada yaşananları soğukkanlı bir akademik çerçeveye hapsetmek meseleyi eksik bırakır. Ortada yalnızca yönetilmesi zorlaşan krizler değil, aynı zamanda iktidar pratiğinin kendisini zorlayan bir tablo vardır. Uzun süre bastırılan, ertelenen ya da idare edilen gerilimler artık gizlenemiyor; çünkü bu gerilimler kişisel çekişmelerin ötesinde, sistemin mevcut işleyişine dair bir tıkanmaya işaret ediyor.

Asıl tehlike de tam burada ortaya çıkıyor. Güç merkezleri arasındaki rekabet, kontrol altında tutulamadığında sadece parti içi dengeleri değil, devlet mekanizmasının işleyişini de doğrudan etkiliyor. Bugün kamuoyuna yansıyan her tartışma, her görev değişikliği ya da her sert açıklama, yarın çok daha büyük kırılmaların habercisi olabilir.

AKP açısından sorun, bu sürecin artık eski reflekslerle yönetilememesidir. Krizleri görünmez kılan iletişim stratejileri, gündemi sürekli değiştirerek meseleyi boğma taktikleri ya da “ihtiyaç” söylemiyle yapılan düzenlemeler, kamuoyunu ikna etmeye yetmiyor. Aksine, her yeni hamle güç mücadelesi algısını biraz daha besliyor.

Bu noktada iktidarın önünde iki yol olduğu söylenebilir. Ya ortaya çıkan çatlaklar daha sert bir merkezîleşme ile kapatılmaya çalışılacak, ya da bu görünürlük yeni ve daha kırılgan bir denge döneminin kapısını aralayacak. Her iki seçeneğin de ciddi siyasal maliyetler barındırdığı açık.

Bugün yaşananları sadece bugünün tartışmaları olarak görmek yanıltıcı olur. Sessizce sönen krizler döneminin kapanıp kapanmadığı, aleni güç mücadelelerinin kalıcı hâle gelip gelmeyeceği, önümüzdeki süreçte iktidarın vereceği tepkilerle netleşecek. Ancak bir gerçek artık inkâr edilemez: Perde arkasında çözülmesi alışkanlık hâline gelen sorunlar, sahnenin ortasına taşınmış durumda. Ve bu sahne, eskisi kadar kontrollü değil.