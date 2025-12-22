Ozan Akbaba’nın başrolünde yer aldığı ‘Bak Postacı Geliyor’ filminin senaryosunu yazıp yöneten Yüksel Aksu ile Deniz Barut’un yolları, büyük ilgi gören Avlu dizisinin setinde kesişti.
Sessiz nikâhın perde arkası: Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ünlü oyuncu Deniz Barut ile evlenmiş! 8 ay gizli tutulan mutluluk
Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncu Deniz Barut’un yaklaşık 8 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden çiftin, geçtiğimiz Mayıs ayında aile arasında sade bir törenle nikâh kıydığı öğrenildi.
Set arkadaşlığıyla başlayan tanışıklıkları zamanla dostluğa, 2021 yılında ise romantik bir ilişkiye dönüştü.
İlişkilerini uzun süre gizli tutan çift, sessiz sedasız evlenmeyi tercih etti.
ARALARINDA 17 YAŞ FARK VAR
Ünlü çiftin evliliğiyle birlikte aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti. Deniz Barut ile Yüksel Aksu arasında 17 yaş fark bulunuyor.
KAYINVALİDESİNİ OYNADI
Öte yandan Yüksel Aksu ve Deniz Barut, Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunduğu “Biz Bize” programına konuk oldu
Barut, eşi Yüksel Aksu’nun yönettiği Bak Postacı Geliyor filminde kayınvalidesi Gülizar Aksu’yu canlandırmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Barut, “Dünyada kayınvalidesini canlandıran kaç kişi vardır ki? Unutulmaz bir rol oldu. Kayınvalidem de çok beğendi ve ‘Çok güzel olmuşsun’ dedi. İzlerken gözü doldu, sesi titredi” ifadelerini kullandı.
YÜKSEL AKSU KİMDİR?
Yüksel Aksu (d. 1966, Muğla - Ula), Türk yönetmen, senarist ve oyuncu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nden 1993'te mezun oldu, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Kariyerine kısa filmler ve belgesellerle başlayan Aksu, Anadolu'nun yerel kültürünü mizah ve gerçekçilikle işleyen yapımlarıyla tanınıyor.
En bilinen filmleri arasında kült statüsüne ulaşan Dondurmam Gaymak (2006), Entelköy Efeköy'e Karşı (2011), İftarlık Gazoz (2016), Cem Karaca'nın Gözyaşları (2024) ve son olarak Bak Postacı Geliyor (2025) yer aldı.
Belgesel alanında da Anadolu'nun Son Göçerleri: Sarıkeçililer (2010) gibi çalışmaları var.Televizyon dizilerinde yönetmenlik yaptı (Avlu, Yılan Hikayesi vb.), ayrıca İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders verdi.
2025 Mayıs ayında oyuncu Deniz Barut ile sessiz sedasız evlendi. Çiftin ilişkisi Avlu dizisi setinde başlamış, 2021'de romantik ilişkiye dönüşmüştü.
DENİZ BARUT KİMDİR?
Deniz Barut (d. 29 Mart 1983, Denizli), Türk oyuncu ve eski mankendir. Lise yıllarında voleybolla ilgilendi, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Yapımcılığı bölümünden mezun oldu.
Fotoğrafçılık alanında eserleri var, sergiler açtı. 1997'de Elite Model Look Türkiye ikincisi oldu, sunuculuk ve mankenlik yaptıktan sonra 2006'da Kaybolan Yıllar dizisiyle oyunculuğa başladı.
Öne çıkan rolleri: Avlu (Melis), Kara Para Aşk, Lale Devri, Poyraz Karayel, Sol Yanım, Destan (Ulu Ece) ve sinema filmlerinde Baba Parası, Sesinde Aşk Var gibi yapımlar.
Son olarak Yüksel Aksu'nun yönettiği Bak Postacı Geliyor filminde rol aldı (gerçek kayınvalidesini canlandırmıştır). Önceki evliliğinden (Şafak Bakkalbaşıoğlu ile 2005-2019) iki oğlu var. 2025'te Yüksel Aksu ile evlendi.