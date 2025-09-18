Sessiz savaş

Gökyüzünde görünmeyen bir harp başlıyor. Bombaların sesi yok, jet motorlarının gürültüsü yok… Sadece rüzgarın ardında bir yankı...

6. nesil savaş uçakları.

ABD ve Çin, bu sessiz savaşın baş aktörleri olarak havacılık tarihine yeni bir sayfa açıyor. F-47’ler ile J-36’lar, J-50 prototipleri arasında süren yarış, sadece teknolojiye değil, geleceğin küresel dengelerine de yön verecek.

Ama bu hikayenin bir başka kahramanı var. Tarih sahnesine defalarca “gecikmiş” denilerek çıkmasına rağmen, azmiyle hep fark yaratan bir millet: Türkiye.

***

ABD, NGAD programıyla (F-47 prototipleri) adeta gökyüzünde yeni bir imparatorluk kurmaya hazırlanıyor. Yapay zeka ile pilot desteği, görünmezlik teknolojileri ve sürü drone entegrasyonlarıyla geleceğin savaş konseptini bugünden yazıyor.

Çin ise sessiz ama kararlı adımlarla “ben de varım” diyor. Shenyang semalarında görüntülenen J-50 prototipi, kuyruksuz tasarımı, geniş kanatları ve radar izini yok eden hatlarıyla gökyüzünün yeni hayaletlerinden biri. Çift motoru, itki vektörleme kabiliyeti ve elektro-optik sistemleriyle ABD’ye açık bir meydan okuma… Dahası, insanlı mı insansız mı olacağı belli değil. Belki de bu pilot kavramının tarihe karışacağının ilk işareti.

***

Gökyüzü sadece savaşların değil, egemenliğin de en saf alanıdır. Kim göğe hakimse, yeryüzünde de söz sahibidir. Uydular, haberleşme sistemleri, füze kalkanları, insansız hava araçları… Hepsi gökyüzünün kontrolüne bağlı. Ve çağımızda bir savaşın kaderi artık denizlerde değil, gökyüzünde belirleniyor.

Atatürk, bundan tam bir asır önce “İstikbal göklerdedir” dediğinde, aslında bugünü işaret ediyordu. O söz sadece bir vecize değil, Türk milletine bırakılmış bir yol haritasıydı.

***

Türkiye belki ABD’nin milyarlarca dolarlık bütçelerine, Çin’in devasa insan kaynağına sahip değil. Ama Türkiye’nin elinde bambaşka bir güç var: vizyon, mühendislik zekası ve azim.

Bugün KAAN projesi, 5. nesil bir uçağı Türk semalarında yükseltmeye hazırlanıyor. Bu sadece bir başlangıç. Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyaya yön veren bir ülke olduğunu kanıtladı. Bayraktar TB2’den Akıncı’ya, Kızılelma’dan Anka’ya kadar gökyüzünde imzasını attı. İşte bu esneklik ve hızlı adaptasyon kabiliyeti, Türkiye’nin 6. nesil yarışta kendi yolunu çizmesini sağlayabilir.

Türkiye, büyük güçlerin hantallığına kapılmadan hibrit bir yol izleyebilir.

KAAN’ı yapay zeka destekli insansız sistemlerle entegre etmek, sürü drone teknolojisini merkezine almak, elektronik harp kabiliyetlerini daha da güçlendirmek ve hepsini milli yazılım ekosistemiyle bir araya getirmek...

İşte bu yaklaşım Türkiye’yi sadece takipçi değil, özgün bir oyuncu yapabilir.

***

Belki bugün ABD’nin F-47’si, Çin’in J-50’si manşetlerde yer alıyor. Ama tarih, sadece en güçlülerin değil, en cesur ve en vizyonerlerin hikayesini yazar. Türkiye, Atatürk’ün işaret ettiği o ufka yürürken, imkanlarını zekasıyla çoğaltabilir.

Bir gün gelir de Pasifik ufkunda Amerikan F-47’si süzülürken, Asya göklerinde Çin’in J-50’si yankılanırken… Anadolu’nun bağrından yükselen KAAN ve onun insansız kanat arkadaşları gökyüzüne “İstikbal göklerdedir, biz de buradayız!” haykıracak.

Ve o gün geldiğinde, gökyüzünün sessiz savaşında Türk milletinin azmi ve vizyonu, tüm dünya tarafından imrenilerek izlenecek.