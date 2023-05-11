Sessiz sedasız adrese teslim ihale Yeniçağ'ın haberiyle iptal edildi

Seçimlere az bir süre kala AKP'li belediyeler ihaleleri hızlıca yapmaya devam ederken son örneği Şanlıurfa'da yaşanmıştı.



Billboard ihalesine çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, askı süresi 15 gün olması gereken ihale için dün ilana çıkmıştı. İhale ise bugün saat 11:00’de yapılması planlanıyordu.



Yeniçağ'ın haberinin ardından ihalenin iptal edildiği ortaya çıktı.



Askı süresi 15 gün olması gereken ihalenin yangından mal kaçırırcasına hemen yapılacak olması dikkat çekerken 10 yıldır ihaleye giren bir firmanın da ihaleye davet edilmediği ortaya çıkmıştı.



Muhammen bedeli 5 milyon 496 bin TL olan ihalenin geçici teminatı ise 1 milyon 648 bin 800 lira olarak duyurulmuştu.



