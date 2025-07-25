Sessiz sedasız atamayla koltuğu kaptı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının raporunu yazmıştı

T24 yazarı Tolga Şardan bugün "İmamoğlu’nun diplomasından sonra dikkat çeken atama" başlıklı yazı kaleme aldı. Gündemi bomba gibi düşen yazıda öne çıkan detaylar şöyle:

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili adli süreç devam ederken, YÖK Denetleme Kurulu’nda dikkat çeken bir atama gerçekleşti. Ercan Özkan, vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili tartışmalar, yargı sürecinin merkezine oturdu. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını 18 Mart 2025’te iptal etti. Kararın ertesi günü İmamoğlu gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Diplomanın iptal gerekçesi, YÖK Denetleme Kurulu’nun hazırladığı özel rapor oldu.

YÖK Denetleme Kurulu, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı. 17 Şubat 2025’te tamamlanan raporda, İmamoğlu’nun yatay geçiş şartlarını sağladığı ancak 1990’da Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı belirtildi. Bu rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22 Şubat’ta “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla soruşturma başlatmasının temelini oluşturdu.

VEKALETEN GÖREV YAPMIŞTI

İmamoğlu’nun adli süreci devam ederken, YÖK Denetleme Kurulu’nda dikkat çeken bir atama gerçekleşti. Kurul üyesi Ercan Özkan, 23 Ağustos 2024’te vekaleten başkanlığa getirilmişti. Özkan, İmamoğlu’nun diploma raporunun hazırlanması sürecinde vekaleten görev yaptı.

YÖK Denetleme Kurulu’nun raporu, İmamoğlu aleyhine sonuçlanarak İstanbul Üniversitesi’ne gönderildi. Raporun tesliminden kısa süre sonra, Mart 2025’te Ercan Özkan, vekaleten yürüttüğü YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı’na asaleten atandı. Bu atama, adli sürecin gölgesinde “terfi” olarak değerlendirildi.

Ercan Özkan, önceki başkan Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş’in Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne atanmasıyla vekaleten başkan olmuştu. 7 Kasım 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen Özkan, İmamoğlu sürecinde kritik bir rol oynadı.

YÖK’ün raporu ve Özkan’ın ataması, siyasi ve hukuki tartışmaları alevlendirdi. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.