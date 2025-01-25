Sessiz sedasız ayrıldı: 13 yıllık evlilik tek celsede sona erdi

Özel hayatlarını tüm gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift 13 yıllık evliliklerini sesiz sedasız sonlandırdı.

Gökhan Özoğuz ayrılığın ardından Londra’ya gitti. Özoğuz, 2012 yılında evlendiği Melis Ülken ile 13 yıllık evliliğini sonlandırdı. Ayrılık haberi, çiftin sevenlerini üzerken, çocukları Ayşe, Leyla ve Ali’nin velayetiyle ilgili detaylar paylaşılmadı.

13 YIL SÜREN EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Çiftin boşanma süreci, kamuoyuna yansıtılmadı. Boşanma işlemlerinin ardından Gökhan Özoğuz Londra’ya gitti. Ünlü sanatçı Gökhan Özoğuz’un tatil dönüşü müzik çalışmalarına ağırlık vereceği ve O Ses Türkiye jüri koltuğuna döneceği öğrenildi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR

1976 yılında İstanbul'da doğdu. Gökhan, aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu. Babası Ahmet Özoğuz, ikiz kardeşi ise Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz.

Daha 15 yaşındayken gitar çalan Gökhan Özoğuz, ikiz kardeşiyle beraber müziğe yöneldi. İkiz kardeş Pentagram'ın o dömnemki gitaristi Ümit Yılbar'dan ders almaya başladılar. 1987 yılında Athena gurubunu kurdular. Kurdukları Athena grubu 2001 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası için besteledikler '12 Dev Adam' şarkısıyla patladı.

2004 yılında Türkiye adına Eurovision'a katılana kadar 1 tanesi İngilizce olmak üzere 5 albüm çıkardılar. Türkiye'yi temsil etmek için 2004 yılında Eurovision'a katılan grup, For Real şarkısıyla 4'üncü oldu.

Askerliğini bitiren Hakan'ın da Londra'ya gitmesiyle beraber Özoğuz kardeşler Londra'da buluştu. 4 yıllık müzik eğitimi aldıktan sonra 2012 yılında tamamen Türkiye'ye yerleştiler. Gökhan Özoğuz, o yıl eşi Melis Ülken'le evlendi. 2 kızı, 1 oğlu olan Gökhan, ilk defa Athena'dan bağımsız olarak O Ses Türkiye programıyla ekranlarda görünmeye başladı. Kardeşi Hakan Özoğuz'un da bir dönem Gökhan'la beraber programda jüri üyeliği yaptığı görüldü.

Gökhan Özoğuz ve Athena albümleri

1993 – One Last Breath

1998 – Holigan

2000 – Tam Zamanı Şimdi

2001 – Mehteran Seferi (EP)

2002 – Her Şey Yolunda

2004 – US

2005 – Athena

2006 – İT (EP)

2007 – 100 Şerefli Yıl (EP)

2010 – Pis

2011 – Ben böyleyim (EP)

2014 – Altüst