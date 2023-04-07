Zahide Yetiş her şeyi anlattı. Sessiz sedasız boşanmıştı

Gündüz kuşağının sevilen ismi Zahide Yetiş 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

2014 yılında Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

"BABA VE BABAANNESİYLE DİYALOGUMUZ DEVAM EDİYOR"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

Özel hayatını basından uzak yaşamaya tercih eden Yetiş, boşanma sürecinin gizli kalmasını istediği için detay vermedi.