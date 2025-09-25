Sessiz sedasız evlenmişti! Rasim Ozan Kütahyalı'nın boğaz manzaralı evi olay oldu! 5 banyolu yatak odası bulunuyor

2010 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile dünyaevine giren Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu evliliğinden ikiz çocukları dünyaya geldi. Kütahyalı 2023 yılında Alçı’dan tek celsede boşanıp geçtiğimiz gün sessiz sedasız nikah masasına oturarak ikinci kez evlendi.

Sosyal medya hesabından nikahından görüntülerini paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikâhtı" notunu düştü. Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın pilates antrenörü olduğu ortaya çıktı.

LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU

Sessiz sedasız evliliği büyük ses getiren Rasim Ozan Kütahyalı şimdi de boğaz manzaralı lüks eviyle gündem oldu.

Dubleks evinde devasa bir kütüphanesi olan Kütahyalı'nın evinde; 5 banyolu yatak odası, 4 adet çalışma odası, 2 adet kış bahçesi, 1 adet çocuk oyun odası ve üstü kapanabilir müstakil havuz bulunuyor.