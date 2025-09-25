Sessiz sedasız evlenmişti! Rasim Ozan Kütahyalı'nın boğaz manzaralı evi olay oldu! 5 banyolu yatak odası bulunuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sessiz sedasız evlenmişti! Rasim Ozan Kütahyalı'nın boğaz manzaralı evi olay oldu! 5 banyolu yatak odası bulunuyor

Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Pınar Ayaz ile nikah masasına oturan Rasim Ozan Kütahyalı boğaz manzaralı lüks eviyle gündem oldu. Kütahyalı’nın evinde yok yok. 5 banyolu yatak odası, 4 adet çalışma odası, 2 adet kış bahçesi, 1 adet çocuk oyun odası ve üstü kapanabilir müstakil havuz bulunuyor.

2010 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile dünyaevine giren Rasim Ozan Kütahyalı’nın bu evliliğinden ikiz çocukları dünyaya geldi. Kütahyalı 2023 yılında Alçı’dan tek celsede boşanıp geçtiğimiz gün sessiz sedasız nikah masasına oturarak ikinci kez evlendi.

u-002.webp

Sosyal medya hesabından nikahından görüntülerini paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikâhtı" notunu düştü. Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın pilates antrenörü olduğu ortaya çıktı.

9.webp

LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU

Sessiz sedasız evliliği büyük ses getiren Rasim Ozan Kütahyalı şimdi de boğaz manzaralı lüks eviyle gündem oldu.

5t.webp

Dubleks evinde devasa bir kütüphanesi olan Kütahyalı'nın evinde; 5 banyolu yatak odası, 4 adet çalışma odası, 2 adet kış bahçesi, 1 adet çocuk oyun odası ve üstü kapanabilir müstakil havuz bulunuyor.

6t.webp

7y7y.webp

y6.webp

u8-001.webp

