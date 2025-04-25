Sessiz tehdit aileleri zorluyor! İşin uzmanları uyardı

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğanın uyanışı, ne yazık ki alerji hastaları için zorlu bir dönemin de başlangıcı anlamına geliyor. Toz taşınımı, ev içi alerjenler ve çevresel faktörler, özellikle toz alerjisi şikayetlerinde belirgin bir artışa neden oluyor.

Türkiye’de milyonlarca kişiyi etkileyen bu durum, hapşırma ve burun akıntısından ciddi solunum sorunlarına kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, aileleri toz alerjisine karşı bilinçli olmaya çağırırken, etkili korunma yöntemleri ve erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

TOZ ALERJİSİ: KÜÇÜK PARÇACIKLARIN BÜYÜK ETKİSİ

Toz alerjisi, ev tozu akarları (Dermatophagoides pteronyssinus ve Dermatophagoides farinae), polenler, küf sporları ve hayvan tüyleri gibi mikroskobik partiküllerin bağışıklık sistemini tetiklemesiyle ortaya çıktı. Bahar aylarında artan toz taşınımı, özellikle Sahra Çöldü’nden gelen toz bulutları, alerjik rinit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını şiddetlendirebiliyor. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de nüfusun yaklaşık %20’si alerjik rinit, %10’u ise astımdan muzdarip.

Toz alerjisi, genellikle basit bir hapşırma gibi algılansa da, kontrol edilmediğinde kronik sinüzit, orta kulak iltihabı ve astım krizlerine yol açabilir. Özellikle çocuklarda toz alerjisinin öğrenme güçlüğü ve uyku bozukluklarına neden olabileceğini vurgulandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: TOZ ALERJİSİNİN ARTAN YÜKÜ

Son yıllarda toz alerjisi üzerine yapılan araştırmalar, çevresel faktörlerin ve iklim değişikliğinin alerji prevalansını artırdığını gösteriyor.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, Sahra toz taşınımının Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde alerjik solunum yolu hastalıklarını %15-20 oranında artırdığını ortaya koydu. Çalışma, toz partiküllerinin polen ve küf sporlarıyla birleşerek daha güçlü alerjenler oluşturduğunu belirtti.

İngiltere’deki King’s College London’dan alerji uzmanı Prof. Dr. Stephen Till, “Toz taşınımı, yalnızca alerjik reaksiyonları tetiklemekle kalmıyor, aynı zamanda akciğerlerde inflamasyona neden olarak astım hastalarının durumunu kötüleştiriyor” dedi. Till’in Clinical & Experimental Allergy dergisinde yayımlanan makalesi, toz alerjisinin şehirlerde yaşayan çocuklarda daha yaygın olduğunu ve bunun ev içi alerjenlerle birleştiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını gösterdi.

TÜRKİYE’DE DURUM: TOZ TAŞINIMI VE EV İÇİ ALERJENLER

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle Sahra Çöldü’nden gelen toz taşınımından yoğun şekilde etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bahar aylarında toz taşınımı olayları geçen yıla göre %30 arttı. Bu durum, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde alerji şikayetlerini tetikledi.

Toz taşınımı, polen mevsimiyle birleştiğinde alerji hastaları için tam bir fırtına etkisi oluşturdu. Aileler, çocuklarını korumak için hem dış ortamda hem de ev içinde önlem almalı.

UZMANLARDAN KORUNMA ÖNERİLERİ

Uzmanlar, toz alerjisinden korunmak için şu pratik yöntemleri önerdi:

Ev içi temizlik: Halı yerine sert zemin tercih edin, yatak örtülerini haftada bir sıcak suda yıkayın ve toz tutmayan kumaşlar kullanın.

Hava filtreleme: HEPA filtreli elektrik süpürgeleri ve hava temizleyiciler, evdeki alerjenleri azaltabilir.

Maske kullanımı: Toz taşınımı yoğun günlerde dışarıda N95 veya FFP2 maske takın.

Nem kontrolü: Evde nem oranını %50’nin altında tutarak toz akarlarının çoğalmasını önleyin.

Doktor kontrolü: Alerji belirtileri devam ederse, bir alerji uzmanına başvurarak deri testi veya kan testi yaptırın.

Antihistaminikler ve nazal kortikosteroidler, semptomları hafifletmek için etkili. Ancak alerji immünoterapisi (aşı tedavisi), uzun vadede toz alerjisine karşı en kalıcı çözüm.

Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi’nin (EAACI) raporuna göre, immünoterapi, toz akarı alerjisi olan hastalarda semptomları %70-80 oranında azaltabiliyor.

AİLELERE ÇAĞRI: ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Toz alerjisi, özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuklarda burun tıkanıklığı ve hapşırma, genellikle ‘normal’ kabul ediliyor, ancak bu belirtiler alerjik rinitin habercisi olabilir. Tedavi edilmezse astıma ilerleyebilir. Türkiye’de her 5 çocuktan 1’inde alerjik rinit görülüyor ve bu oran şehirlerde daha yüksek.

Prof. Dr. Till, ailelere çocuklarının alerji öyküsünü yakından takip etmelerini önerdi:

“Alerji, genetik yatkınlıkla bağlantılı. Ebeveynlerden biri alerjikse, çocukta alerji riski %50’ye kadar çıkıyor.”

BİLİNÇLİ ADIMLARLA ALERJİYİ KONTROL ALTINA ALIN

Bahar aylarında artan toz alerjisi, hem yetişkinleri hem de çocukları tehdit ediyor. Toz taşınımı ve ev içi alerjenlerin birleşimi, alerjik reaksiyonları tetikleyerek yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, basit önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini vurguladı. Aileler, temizlik alışkanlıklarını gözden geçirerek ve erken teşhisle çocuklarının sağlığını koruyabilir.