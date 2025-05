Sessiz tehlike büyüyor! Çözüm için acil çağrı! Salgına dönüşüyor

Astım, dünya genelinde 339 milyon insanı etkileyen kronik bir solunum hastalığı ve düşük ile orta gelirli ülkelerde (LMIC) hızla büyüyen bir halk sağlığı sorunu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, astım kaynaklı ölümlerin çoğu bu ülkelerde yaşanıyor; tanı eksikliği, yetersiz tedavi ve çevresel tetikleyiciler durumu ağırlaştırdı.

Harvard, Imperial College London ve diğer önde gelen kurumların son araştırmaları, bu bölgelerdeki astım artışının nedenlerini ve çözüm yollarını aydınlattı.

The Lancet ve Journal of Allergy and Clinical Immunology gibi prestijli yayınlar, urbanizasyon, hava kirliliği ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin astım yükünü artırdığını doğruladı.

İşte düşük ve orta gelirli ülkelerdeki astım krizinin perde arkası ve uzmanların acil çözüm önerileri...

ASTIM ARTIŞININ BAŞLICA SEBEPLERİ

1. Urbanizasyon ve Hava Kirliliği

Hızlı şehirleşme, düşük ve orta gelirli ülkelerde astım prevalansını artıran ana etkenlerden.

İngiltere’deki Imperial College London’dan alerji uzmanı Prof. Dr. Stephen Durham, “Urbanizasyon, hava kirliliğini ve alerjen maruziyetini artırıyor; bu da astım vakalarını körüklüyor” dedi.

Environmental Health Perspectives’te yayımlanan bir çalışma, partikül madde (PM2.5) seviyelerindeki artışın astım semptomlarını %25 şiddetlendirdiğini gösterdi. Özellikle Asya ve Afrika’daki metropollerde, trafik kaynaklı emisyonlar ve sanayi atıkları solunum yollarını tahriş etti.

2. Yetersiz Sağlık Hizmetleri

Düşük ve orta gelirli ülkelerde astıma bağlı yüksek ölüm oranlarının temel nedeni, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim.

ABD’deki Mayo Clinic’ten pulmonolog Dr. Paul Scanlon, “İnhale kortikosteroidler gibi temel ilaçlar, bu ülkelerde genellikle pahalı veya erişilemez. Bu, kontrolsüz astımı ve hastane yatışlarını artırıyor” dedi.

European Respiratory Journal’da yayımlanan bir çalışma, LMIC’lerde inhale steroidlerin yalnızca %33’ünün kamu sağlık tesislerinde mevcut olduğunu ortaya koydu.

Dr. Scanlon, “Eğitimli sağlık personeli eksikliği ve teşhis araçlarının (spirometri gibi) sınırlılığı, erken müdahaleyi zorlaştırıyor” diye ekledi.

3. Çevresel ve Yaşam Tarzı Faktörleri

Sigara dumanı, ev içi hava kirliliği (odun sobası kullanımı) ve alerjenler (ev tozu akarları, küf), astım riskini artırdı.

Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Tanaka, “Geleneksel yaşamdan modern yaşam tarzına geçiş, diyet değişiklikleri ve sedanter yaşam, astım prevalansını artırıyor” dedi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir meta-analiz, sigara içen astım hastalarının kontrolsüz astım riskinin %30 daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, obezite ve yüksek vücut kitle indeksi (BMI), astım riskini %4,3 artırdı.

4. Sosyoekonomik Zorluklar

Düşük gelir, astım yönetimini zorlaştırdı. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Christopher Fanta, “LMIC’lerde astım hastalarının çoğu, ilaç masraflarını karşılayamıyor ve sık sık acil servise başvuruyor” dedi.

The Lancet Global Health’te yayımlanan bir çalışma, düşük gelirli hanelerde astım tedavi başarısızlığının 1,6 kat daha yüksek olduğunu buldu. Dr. Fanta, “Eğitim eksikliği ve astım farkındalığının düşüklüğü, hastaların tedaviye uyumunu azaltıyor” dedi.

ASTIM KRİZİNE KARŞI UZMAN ÖNERİLERİ

Uluslararası uzmanlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde astım yükünü azaltmak için şu acil önlemleri önerdi:

İlaç Erişimini Artırma: WHO’nun temel ilaçlar listesinde yer alan inhale kortikosteroidlerin uygun fiyatlı ve erişilebilir olması için hükümetler ve uluslararası kuruluşlar işbirliği yapmalı. Brezilya’daki ücretsiz ilaç programı, hastane yatışlarını %40 azalttı.

Hava Kirliliğiyle Mücadele: Hava kirliliğini azaltmak için katı emisyon standartları ve yeşil enerji yatırımları şart. The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, hava kirliliğinin azaltılmasının çocuklarda astım prevalansını %15 düşürebileceğini gösterdi.

Halk Sağlığı Kampanyaları: Astım farkındalığını artırmak için eğitim programları düzenlenmeli. Nijerya’daki bir çalışma, doktorların astım yönetimi bilgisinin artırılmasının kontrolsüz astımı %20 azalttığını gösterdi.

Erken Tanı ve İzlem: Spirometri gibi teşhis araçlarının yaygınlaştırılması ve sağlık çalışanlarının eğitimi, erken müdahaleyi kolaylaştırır. Journal of Pan African Thoracic Society, bu önlemlerin astım mortalitesini %25 düşürebileceğini belirtti.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sigara bırakma programları, sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele, astım riskini azaltır. Antioksidan açısından zengin diyetler (meyve, sebze), astım semptomlarını %15 hafifletebilir.

BİLİMSEL VERİLERLE ASTIM GERÇEĞİ

Global Burden of Disease (GBD) verilerine göre, astım 2019’da 21,6 milyon sağlıklı yaşam yılı kaybına (DALY) ve 461.069 ölüme neden oldu; bu yükün %90’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde.

The Lancet’te yayımlanan Global Asthma Network (GAN) çalışması, LMIC’lerde astım semptomlarının prevalansının son 27 yılda arttığını, özellikle alt-orta gelirli ülkelerde hırıltılı solunumun %1,99 (çocuklarda) ve %1,69 (ergenlerde) yükseldiğini gösterdi. Ancak, yüksek gelirli ülkelerde astım prevalansı stabilize olurken, LMIC’lerde mortalite oranları alarm verici seviyelerde.

ASTIMLA MÜCADELEDE KÜRESEL ÇAĞRI

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki astım krizi, yalnızca tıbbi bir sorun değil, aynı zamanda sosyoekonomik ve çevresel bir mesele.

Uzmanların ortak mesajı net: Astım kontrol altına alınabilir, ancak bu, hükümetlerin, sağlık sistemlerinin ve uluslararası toplumun kararlı adımlar atmasını gerektirdi.

Hava kirliliğinin azaltılması, ilaç erişiminin kolaylaştırılması ve halkın bilinçlendirilmesiyle, milyonlarca insan rahat bir nefes alabilir.