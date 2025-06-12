Sessiz tehlike kırmızı alarm veriyor! Uzmanlardan o ağrılarla ilgili uyarılar

Boynunuzda, koltuk altında ya da kasık bölgesinde beliren ağrısız bir şişlik fark ettiniz mi? Bu masum gibi görünen işaretler, lenfoma gibi ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.

Lenfoma, bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenfatik sistemde başlayan bir kanser türü. Ancak uzmanlar, erken teşhis ve modern tedavi yöntemleriyle bu hastalığın kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, ağrısız şişliklerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

LENFOMA NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Lenfoma, lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türü. Lenfatik sistem; lenf düğümleri, dalak, timus bezi ve kemik iliğini içerdi.

Türk Hematoloji Derneği’ne göre, lenfoma, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma olarak iki ana gruba ayrıldı.

The Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir araştırma, lenfomanın dünya genelinde her yıl yaklaşık 735 bin yeni vakayla karşılaşıldığını ve erken teşhisle tedavi başarısının %80’lere ulaştığını gösterdi.

Uzmanlar ağrısız lenf düğümü şişliklerinin lenfomanın en sık görülen belirtisi olduğunu belirterek, “Boyunda 1 cm, kasıkta 2 cm üzerindeki şişlikler, özellikle haftalar veya aylardır geçmiyorsa, lenfoma şüphesini artırır. Ancak bu şişliklerin çoğu enfeksiyon veya otoimmün hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu yüzden panik yapmak yerine bir uzmana başvurmak hayati önem taşır” dedi.

AĞRISIZ ŞİŞLİKLERİN ARDINDAKİ GERÇEK

Lenf bezlerindeki şişlikler genellikle enfeksiyon, romatizmal hastalıklar veya ilaç yan etkileri gibi kanser dışı nedenlerden kaynaklandı. Ancak ağrısız, sert, lastik kıvamında ve birbirine yapışık şişlikler lenfoma riskini artırdı.

İngiltere’deki Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust’tan dermatolog Prof. Dr. Jonathan Barker, “Vücutta sivilceye benzeyen lezyonlar veya ağrısız şişlikler, özellikle 40 yaş üstünde ve uzun süre devam ediyorsa, mutlaka araştırılmalı. Hodgkin dışı lenfoma gibi türler, ciltte kızarıklık veya şişlik olarak başlayabilir” dedi.

The Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir çalışma, lenfoma hastalarının %60’ında ilk belirtinin ağrısız lenf düğümü büyümesi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, gece terlemeleri, sebepsiz kilo kaybı (6 ayda vücut ağırlığının %10’undan fazlası), 38 dereceyi aşan ateş ve sürekli yorgunluk gibi belirtiler de lenfoma sinyali olabilir.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ

Erken teşhis, lenfoma tedavisinde kritik bir rol oynuyor. Biruni Üniversite Hastanesi Hematoloji

Uzmanı Doç. Dr. Rafet Eren, “Lenfoma tanısı için biyopsi ve PET gibi görüntüleme testleri şart. Epstein-Barr virüsü, bağışıklık sistemi bozuklukları veya kimyasal maddelere maruziyet gibi faktörler lenfoma riskini artırabilir. Ailede lenfoma öyküsü olanlar daha dikkatli olmalı” dedi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten onkolog Dr. Stephen Ansell, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını vurguladı:

“Lenfoma, kemoterapi, immünoterapi ve kök hücre nakli gibi yöntemlerle yüksek oranda tedavi edilebiliyor. Ancak geç kalındığında hastalık diğer organlara yayılabilir.”

Ansell, özellikle 60 yaş üstü bireylerde lenfoma riskinin arttığını ve düzenli sağlık kontrollerinin önemini vurguladı.

RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Lenfomanın kesin nedeni bilinmese de, bazı risk faktörleri tanımlanmış durumda. Blood Journal’da yayımlanan bir çalışma, Epstein-Barr virüsü (EBV), HIV, otoimmün hastalıklar ve tarım ilaçları gibi kimyasallara maruz kalmanın lenfoma riskini artırdığını gösterdi. Ayrıca, aile öyküsü olan bireylerde genetik yatkınlık riski yükseltti.

Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınma, genel sağlığı güçlendirerek kanser riskini düşürebilir. Ayrıca, genetik risk taşıyan bireylerin düzenli doktor kontrollerine gitmesi önerildi.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, ağrısız şişliklerin birkaç hafta içinde geçmemesi durumunda bir hematoloji uzmanına başvurulmasını tavsiye etti.

Tanı sürecinde fiziksel muayene, biyopsi, kan testleri, ultrason, BT veya PET taramaları kullanıldı.

Tedavi, hastalığın evresine ve türüne göre kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi veya kök hücre nakli gibi yöntemleri içerebilir.

Erken dönemde tespit edilen lenfoma, uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. Ancak tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

VÜCUDUNUZU DİNLEYİN, GEÇ KALMAYIN

Ağrısız şişlikler, lenfoma gibi ciddi bir hastalığın erken uyarısı olabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini gösterdi.

Vücudunuzdaki değişiklikleri gözlemleyin, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanız önerildi.