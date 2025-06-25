Sessiz tehlike kız çocuklarında yayılıyor! Uzmanlar uyardı.

Anoreksiya nervoza, özellikle ergenlik dönemindeki kız çocuklarını tehdit eden ciddi bir psikiyatrik bozukluk olarak alarm zillerini çaldırdı.

Sosyal medya platformlarının idealize edilmiş beden algısı ve akran zorbalığının artması, bu yeme bozukluğunun genç kızlar arasında hızla yayılmasına yol açtı.

Uzmanlar, hastalığın erken teşhis ve multidisipliner tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirtirken, geç kalınması durumunda kalp, böbrek ve beyin gibi hayati organlarda kalıcı hasar riskine dikkat çekti.

Uzmanlar, anoreksiya nervozanın sadece bir yeme bozukluğu olmadığını, aynı zamanda yaşamla ilgili karmaşık bir psikiyatrik sorun olduğunu vurgulayarak, “Hastalığın başlangıç evresinde, vücut kitle indeksi (AKİ) 17’nin altına düşmeden müdahale edilmezse, ilerleyen aşamalarda hastaneye yatış gerekebilir” dedi.

Sosyal medyanın genç kızlar üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Estetik kaygılar, diyet kültürü ve akran zorbalığı, hızlı kilo verme isteğini tetikliyor. Bu durum, anoreksiyaya giden yolu döşüyor

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Anoreksiya nervoza, kişinin beden algısında ciddi bir bozulma ile kendini gösterdi. Hastalar, ne kadar zayıf olsalar da kendilerini kilolu hissediyor ve yemek yemeyi ciddi şekilde kısıtladı.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA) DSM-5 kriterlerine göre, anoreksiya tanısı için kişinin yaş ve boyuna uygun minimum kiloyu reddetmesi, kilo almaktan yoğun korku duyması ve beden algısında bozulma olması gerekiyor. Kız çocuklarında adet döngüsünün kesilmesi de önemli bir belirti.

Uluslararası araştırmalar, anoreksiya nervozanın biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonuyla ortaya çıktığını gösterdi.

Harvard Üniversitesi’nden psikiyatri uzmanı Dr. Anne E. Becker’ın yaptığı bir çalışma, sosyal medyanın ve popüler kültürün zayıf beden algısını yüceltmesinin, özellikle ergen kızlarda yeme bozukluklarını tetiklediğini ortaya koydu. Becker, “Medya, genç kızlara ‘ne kadar zayıf, o kadar güzel’ mesajını bilinçaltına işliyor. Bu, anoreksiyanın temel taşlarından biri” dedi.

King’s College London’dan Prof. Janet Treasure, anoreksiya nervozanın genetik yatkınlıkla da bağlantılı olduğunu belirterek, “Birinci derece akrabalarında anoreksiya olan bireylerde bu hastalığa yakalanma riski 10 kat daha yüksek” dedi. Treasure, aile dinamiklerinin ve mükemmeliyetçi kişilik yapısının da önemli risk faktörleri olduğunu vurguladı.

ERGENLİK VE SOSYAL MEDYA: TEHLİKELİ BİR İKİLİ

Anoreksiya nervoza genellikle 13-20 yaş arasında, yani ergenlik döneminde başladı. Bu dönemde genç kızlar, hem fiziksel hem de duygusal değişimlerle mücadele ederken, sosyal medyanın sunduğu idealize edilmiş beden imajlarına maruz kaldı.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden yapılan bir araştırmaya göre, 5-12. sınıf öğrencisi genç kızların yaklaşık %20’si, dergiler ve sosyal medya platformlarındaki ideal vücut imajından etkilendi. Bu durum, düşük özgüven ve akran baskısıyla birleştiğinde, yeme bozuklukları için verimli bir zemin oluşturdu.

BELİRTİLER VE RİSKLER

Anoreksiya nervozanın belirtileri sadece fiziksel değil, psikolojik ve davranışsal boyutlarıyla da dikkat çekti.

Hastalar genellikle yemekle ilgili takıntılı ritüeller geliştiriyor; örneğin, yemek tarifleri toplamak, başkaları için yemek hazırlamak ya da yiyecekleri küçük parçalara ayırarak tüketmek gibi.

Uzmanlar, “Bazı hastalar açlık ağrılarını bir zafer gibi hissediyor, bu da hastalığın ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor” dedi.

Fiziksel belirtiler arasında aşırı kilo kaybı, saç dökülmesi, kas erimesi, düşük kalp atış hızı ve kadınlarda adet döngüsünün durması yer aldı.

Uzun süreli açlık, bağışıklık sistemini çökertiyor ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirdi.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanları, “Beş yıl içinde tedavi edilmeyen hastalarda ölüm riski 50 kat artıyor. Erken müdahale, hayatta kalma şansını ciddi şekilde artırıyor” dedi.