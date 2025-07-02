Sessizce ilerleyen gizli tehlike kör ediyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Halk arasında “karasu hastalığı” ya da “göz tansiyonu” olarak bilinen glokom, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve görme kaybına yol açabilen ciddi bir göz hastalığı olarak öne çıktı.

Göz içi basıncının artmasıyla optik sinire zarar veren bu sinsi rahatsızlık, genellikle belirti vermeden ilerliyor ve fark edildiğinde çoğu zaman geri dönüşü olmayan hasarlara sebep oldu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, glokomun erken teşhisle kontrol altına alınabileceğini vurgularken, düzenli göz muayenelerinin hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

GLOKOMUN SESSİZ İLERLEYİŞİ

Glokom, göz içinde üretilen aköz hümör adlı sıvının drenaj kanallarında tıkanıklık nedeniyle birikmesi sonucu göz içi basıncının artmasıyla ortaya çıktı. Bu basınç, optik siniri tahrip ederek görme kaybına yol açtı. Hastalığın en yaygın türü olan açık açılı glokom, genellikle belirti vermeden yavaşça ilerledi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden oftalmoloji uzmanı Prof. Dr. Louis R. Pasquale, “Glokom, görme kaybının sinsi hırsızı olarak adlandırılır çünkü çevresel görme kaybı, merkezi görüş etkilenene kadar çoğu zaman fark edilmez” dedi.

Kapalı açılı glokom ise daha nadir görülse de ani ve şiddetli belirtilerle kendini gösterdi.

Şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı, bulanık görme, ışıkların etrafında renkli halkalar görme, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar, acil tıbbi müdahale gerektiren bu türün işaretleri arasında yer alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden göz hastalıkları uzmanı Dr. Harry A. Quigley, kapalı açılı glokomun özellikle Asya kökenli bireylerde daha sık görüldüğünü ve kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek risk taşıdığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, glokom küresel çapta görme kaybının ikinci önde gelen nedeni olup, 60 yaş üstü bireylerde körlüğün en yaygın sebeplerinden biri.

Yaklaşık 80 milyon insanın glokomdan etkilendiği tahmin ediliyor ve bu sayının 2040’a kadar 111,8 milyona ulaşacağı öngörüldü.

Araştırmalar, glokomun genetik faktörlerle bağlantılı olduğunu ve ailesinde glokom öyküsü olan bireylerde riskin 4-9 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Diyabet, yüksek miyopi, hipertansiyon ve uzun süreli kortizon kullanımı da risk faktörleri arasında yer aldı.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, glokomun sadece yüksek göz içi basıncına bağlı olmadığını ortaya koydu.

Normal tansiyonlu glokom olarak bilinen bir türde, göz içi basıncı normal aralıklarda olmasına rağmen optik sinir hasarı gelişebildi.

Prof. Dr. David Garway-Heath, bu durumun kan akışındaki bozukluklar veya sinir liflerinin hassasiyetiyle ilişkili olabileceğini belirtti. Bu nedenle, glokom tanısında sadece göz tansiyonu ölçümüne değil, optik sinir analizi ve görme alanı testlerine de ihtiyaç duyuldu.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARICI

Glokomun en büyük tehlikesi, erken evrelerde belirti vermemesi. Görme kaybı genellikle çevreden merkeze doğru ilerliyor ve bu süreç yıllar sürebiliyor.

Uzmanlar, “Hastalar, görme kaybını ancak ileri evrelerde fark eder, bu da tedaviyi zorlaştırır. 40 yaş üzeri herkesin yılda bir kez göz muayenesi yaptırması şart” dedi.

Tanı sürecinde tonometri ile göz içi basıncı ölçülüyor, optik koherens tomografi (OCT) ile sinir lifleri inceleniyor ve görme alanı testiyle çevresel görme kaybı tespit edildi.

Kornea kalınlığı ölçümü de yanlış tanı riskini azaltmak için kritik bir rol oynadı. Eğer glokom erken teşhis edilirse, göz damlaları, lazer uygulamaları veya cerrahi yöntemlerle görme kaybı durdurulabiliyor.

TEDAVİ VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

Glokom tedavisi, göz içi basıncını düşürmeyi ve optik sinir hasarını durdurmayı hedefledi.

Göz damlaları, en yaygın tedavi yöntemi olarak öne çıktı. Lazer tedavileri ve trabekülektomi gibi cerrahi girişimler ise ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda tercih edildi.

Miami Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, glokom ilaçlarının yan etki olarak kirpik uzamasına yol açabileceğini ortaya koydu; bu durum, tedavi süreçlerinde beklenmedik bir estetik fayda olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, düzenli egzersizin göz tansiyonunu düşürmede etkili olduğunu belirtti. Ancak, pigmenter glokom gibi özel türlerde ağır egzersizlerden kaçınılması önerildi.

Sağlıklı beslenme, sigara kullanımından uzak durma ve stres yönetimi de glokom riskini azaltmada önemli rol oynadı.

DÜZENLİ KONTROL ŞART

Glokom, sinsi doğasıyla görme kaybına yol açan ciddi bir tehdit. Ancak uzmanlar, erken teşhis ve doğru tedaviyle bu hastalığın kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

40 yaş üzeri bireylerin ailesinde glokom öyküsü olanlar ve risk grubundaki kişiler, düzenli göz muayenelerini ihmal etmemesi önerildi.