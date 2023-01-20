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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Aile dizisi için Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, sette rahatsızlandı. Tatlıtuğ'un birkaç gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 08:39
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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

“Aile” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla başrol oynayan ünlü oyuncu bugün kendisini iyi hissedince sete gitti.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Ancak Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Yakında izleyivciyle buluşacak, Ay Yapım imzalı Aile dizisi merakla beklenirken, Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni kareler geldi. Fotoğrafları görenler "Kıvanç ile Serenay ne kadar yakışmış" demeden edemedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisinden yeni kareler geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Çekimleri son sürat devam eden diziden ilk kareler paylaşıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

12/16
Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

14/16
Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

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Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

16/16
Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

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