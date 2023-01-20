﻿Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu! Dizi seti iptal edildi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.
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“Aile” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla başrol oynayan ünlü oyuncu bugün kendisini iyi hissedince sete gitti.
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Ancak Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı.
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Kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.
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Yakında izleyivciyle buluşacak, Ay Yapım imzalı Aile dizisi merakla beklenirken, Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni kareler geldi. Fotoğrafları görenler "Kıvanç ile Serenay ne kadar yakışmış" demeden edemedi.
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Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisinden yeni kareler geldi.
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Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
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Çekimleri son sürat devam eden diziden ilk kareler paylaşıldı.