Sette taciz skandalı! Cemre Baysel emniyete başvurdu

Cemre Baysel, kendisinin ve ailesinin güvenliği için emniyete başvuruda bulundu. Set içinde de özel önlemler alındı.

Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin rol aldığı Leyla dizisinin başrolü Cemre Baysel'i Leyla dizisinin setinde 2 kişinin gizlice izlediği ve fotoğraflarını çektiği belirlendi.

Ekol TV'nin haberine göre set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi son bulmayıp, dikkat çekmek için tacizcilerin Cemre Baysel’in adına 50 adet yemek sipariş ettiği ortaya çıktı.

ANNESİNİ TEHDİT ETTİLER

Cemre Baysel'in annesi Fatoş Baysel’e ulaşan zanlılar, telefonla tehdit ettiler. Bu gelişme üzerine Cemre Baysel, hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu. Suç duyurusunun ardından zanlılardan biri gözaltına alındı. Diğer zanlının ise yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananların ardından dizinin setinde güvenlik önlemleri artırıldı. Prodüksiyon ekibi, oyuncuların ve çalışanların mahremiyetini korumak için özel önlemler aldıklarını açıklandı.