Sevcan hemşirenin katili cinayeti itiraf etti! Tüyler ürperten detay



Antalya'da kendisi gibi hemşire olan eşi Sevcan Demir Sakman'ı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Halit Can Sakman isimli erkek, cinayeti düğünde hediye edilen satırla işlediğini itiraf etti.

ANTALYA'DA KADIN CİNAYETİ

9 Mart Pazar günü akşam saat 21.30 sıralarında Antalya Kepez'de 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti arasında maddi problemler sebebiyle tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda 26 yaşındaki Halit Can Sakman kendisi gibi hemşire olan eşine satırla vurdu. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine Gazi Mahallesi'ndeki apartmana polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir Sakman'ı karnından ve boğazından bıçaklanmış halde yer hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Sevcan hemşirenin hayatını kaybettiği tespit edildi



Sevcan hemşirenin 2 aylık eşi Halit Can Sakman tarafından öldürldüğü ve cinayette kulandığı satırı boğazının üzerine bıraktığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve eli ile boynunda kesikler bulunan Halit Can Sakman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Psikolojin tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenilen adam hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

MAHKEMEDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Tutuklu sanık Halit Can Sakman, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Sakman ifadesinde, “2021’den bu yana psikolojik tedavi görüyorum ve ilaç kullanıyorum. Olay günü Sevcan bana çok ağır kelimeler kullandı. ‘Sen erkek değilsin’ dedi. Bana küfür etti. Olay günü 4 adet antidepresan hapı içtim. İlacın etkisiyle Sevcan’ın beni bıçakladığını ve saldırdığını düşündüm, sanrılar gördüm. Kendimi savunma içgüdüsüyle tezgahtan aldığım satırla karşılık verdim. İlk önce sırtından bıçak darbesi vurdum. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.

SEVCAN HEMŞİREYİ DÜĞÜNDE HEDİYE EDİLEN SATIRLA ÖLDÜRMÜŞ!

Sanık, olay günü arkadaşını görüntülü aradığını belirterek, "Eşimin arkadaşı aşçı. Kendisi bize evlilik hediyesi olarak içinde satır da olan bıçak takımı gönderdi. Ben de satır ve bıçak ayrımını bilmediğim için elime bıçak ya da satır aldığımı bilmiyorum. Suçlamaları kabul ediliyorum, çok pişmanım" diye konuştu.

Olaydan 1 gün önce kızının evinde olduğunu belirten anne Havva Ünal, “Evde satır yoktu. Kızımı öldürmede kullandığı bıçaklar vardı. Sanık gün yüzü görmesin" dedi.

CİNAYET KURBANI KADININ BABASI İSYAN ETTİ

Mahkemede ifade verirken gözyaşlarını tutamayan baba Güney Demir, “Benim 25 yıllık kızımı 5 ayda katletti. Ben kızımı sürekli almak istedim. Sanık kızımı bırakmadı. Ben kızımla ne zaman görüşsem kızımın yanında bitiyordu. Ben Sevcan’a, ‘Bu çocuk bize yaramaz, madde bağımlısı’ dedim. Kızım gece çalıştığı için böyle olduğunu söyledi" dedi.

"KIZIMI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA RAHAT RAHAT SİGARA İÇMİŞ"

Sanığın kızına süreli baskı yaptığını kaydeden Güney Demir, “Kızımı boğmuş, parçalara ayırmış. Ben kızımı arıyordum bu caniye mesaj gidiyordu. Kızımın telefonunu kendi telefonuna bağlamış. Ben geceleri uyuyamıyorum. Genç kızlara bakamıyorum, aklıma Sevcan geliyor. Kızımı öldürdükten sonra bir de sigara içmiş rahat rahat" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

