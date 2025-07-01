Sevcan Orhan'dan yeni açıklama Sahnede fenalaşmıştı

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Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs'ta konser verdiği sahnede fenalaşan Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Orhan, "Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim” dedi.

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, 28 Haziran gecesi Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Performansı sırasında bir anda rahatsızlanan Orhan’a ilk müdahaleyi orkestra arkadaşları yaptı. Orhan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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