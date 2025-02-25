Sevda Türküsev, İrem Derici'yi topa tuttu! "Ayıp be!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sevda Türküsev, İrem Derici'yi topa tuttu! "Ayıp be!"

Son yıllarda sözleri nedeniyle sıkça gündeme gelen Yazar Sevda Türküsev bu kez İrem Derici'yi eleştirdi. Kendisi ile aynı uçakta geldiği için yaşadığı sıkıntıyı dile getiren Türküsev, İrem Derici ve ekibinin gürültüsünden şikayet etti.

Yazar Sevda Türküsev havalimanından çektiği video ile İrem Derici'ye isyan etti.

İrem Derici ile aynı uçakta olduklarını ve İrem Derici ve ekibinin uçaktaki diğer insanları nasıl rahatsız ettiklerini anlatan Türküsev, 'İrem Derici ile maalesef aynı uçaktaydık' diyerek şikayetlerini bir video ile paylaştı.

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"TEK BAŞINA BİR SESLE DE OLMUYOR İŞTE"

Türküsev yayınladığı şikayet videosuna not olarak şunları ekledi. "Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!"

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Yüksek sesli konuşmalarından ve gülmelerinden çevreyi rahatsız ettiklerini belirten Türküsev, aynı zamanda İrem Derici'nin küfürlü konuşmasını da eleştirdi.

Türküsev'in şikayetlerini dile getirdiği videoda İrem Derici ve ekibinin arkadan geldiği ve yine sesli bir şekilde yürüdükleri görüldü.

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