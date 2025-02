Sevda Türküsev, İrem Derici'yi topa tuttu! "Ayıp be!"

Yazar Sevda Türküsev havalimanından çektiği video ile İrem Derici'ye isyan etti.

İrem Derici ile aynı uçakta olduklarını ve İrem Derici ve ekibinin uçaktaki diğer insanları nasıl rahatsız ettiklerini anlatan Türküsev, 'İrem Derici ile maalesef aynı uçaktaydık' diyerek şikayetlerini bir video ile paylaştı.

İrem Derici yine aşık oldu! Sosyal medya hesabından duyurdu

"TEK BAŞINA BİR SESLE DE OLMUYOR İŞTE"

Türküsev yayınladığı şikayet videosuna not olarak şunları ekledi. "Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!"

Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti! İrem Derici hastalığını açıkladı

Yüksek sesli konuşmalarından ve gülmelerinden çevreyi rahatsız ettiklerini belirten Türküsev, aynı zamanda İrem Derici'nin küfürlü konuşmasını da eleştirdi.

Türküsev'in şikayetlerini dile getirdiği videoda İrem Derici ve ekibinin arkadan geldiği ve yine sesli bir şekilde yürüdükleri görüldü.