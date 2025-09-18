Sevda Türküsev Pınar Altuğ'u topa tuttu! Altuğ görmezden geldi

Sevda Türküsev, bu sefer de sosyal medyada yoga yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ’un yogasına taktı. Sevda Türküsev, Pınar Altuğ'un yoga paylaşımlarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Neden paylaşıyorlar bu görüntüleri ben oraya takıldım. Kocası bir şey demiyor. Zaten şimdi bütün kadınların koruma kalkanı kocası ya da sevgilileri... Koruma kalkanı olmaya gelince 'benim kocam var' ya da kocası olan kadına çok fazla laf edemiyorsun..."

“PINAR ALTUĞ GÜZEL BİR KADIN DA DEĞİL”

Türküsev, Altuğ'un yaşam tarzında kendisi için rahatsız edici bir durum olmadığını belirtse de, bu tür paylaşımları "normal görmediğini" ifade etti. Yoga yapıp yapmadığı konusundaki şüphesini dile getiren Türküsev, "Ben de pilates yapıyorum" diyerek kendi spor alışkanlıklarına da değindi. Ayrıca, "Niye paylaşıyorsun, bana göre Pınar Altuğ güzel bir kadın da değil. Ben bikinili fotoğraflarını gördüm karın bölgesi..." şeklinde yorumlarda bulundu.

ELEŞTİRİLERİ YOK SAYDI

Sevda Türküsev'in bu yorumları Pınar Altuğ'a sorulduğunda, ünlü oyuncu oldukça sakin ve net bir tavır sergiledi. Altuğ, kendisine yöneltilen "Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Hiçbir şey. İstediğimi dinleyip istediğimi duymama hakkına sahibim" yanıtını vererek, Türküsev'in eleştirilerini adeta yok saydı.