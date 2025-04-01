Sevda Türküsev'in İmamoğlu paylaşımı alay konusu oldu

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün X hesabı üzerinden Volkan Konak için taziye mesajı paylaşmasına yazar Sevda Türküsev'den dikkat çeken açıklama geldi. Türküsev’in İmamoğlu’nun hesabını başkasının yönettiğini söylerken, bu sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

VOLKAN KONAK İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Kuzey’in oğlu Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Konak’ın vefatı, Türkiye’yi derinden sarstı. ‘Yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlamıştı.

“İMAMOĞLU’NUN SOSYAL MEDYASINI BAŞKASININ KULLANDIĞI BELLİ”

İmamoğlu’nun taziye mesajına yazar Sevda Türküsev’den gündem olacak açıklama geldi. Türküsev’in "Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil!" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil! https://t.co/kRPzdOryMm — sevda turkusev (@sevdaturkusev) March 31, 2025

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU: CİDDİ OLAMAZSIN BÜTÜN SIRRI BOZDUN SEVDA

Türküsev’in açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar; “Sevda Hanım benden duymuş olmayın ama “Ümit Özdağ da 70 gündür tutuklu olmasına rağmen tweet atıyor”, “Lütfen aramızda kalsın bu bilgi, paylaşmak isterseniz de adımı gizleyin.” “Ciddi olamazsın Bütün sırrı bozdun Sevda” ve “Bütün oyunu bozdun. Çok kötüsün” şeklinde yorumlar yapıldı.