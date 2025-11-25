Star TV’nin yeni dizisi ‘Sevdiğim Sensin’in ilk tanıtımı görücüye çıktı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, hikâyesi Coşkun Irmak’a ait, senaryosunu Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir paylaşıyor. Ayrıca dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimler de rol alıyor. Dizinin yayınlanan tanıtımıyla, hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmayan Dicle ile askerlik görevini yapmak için köye gelen İstanbullu Erkan’ın tanışmasından ilk ipuçları ekrana geldi.

İzleyicinin merakla beklediği dizi, sınıf farklarının, imkânsızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikâyesini konu alıyor.

Sonbahara duygusal bir dokunuş

Türkiye’nin en önde gelen müzik gruplarından Rubato, uzun süredir merakla beklenen yeni şarkıları ‘Beni Tanıma’yı Rubato Müzik etiketiyle yayınladı.

Söz ve müziği Şehrazat’a ait olan şarkının düzenlemesini yine Rubato yapmış. Esere, Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, melankolik sonbahar atmosferini Rubato’nun kendine has yorumuyla bir araya getiriyor. Grup, ‘Beni Tanıma’ ile dinleyicilerini içsel bir yolculuğa davet ederken grubun müzikal derinliği ve enstrüman hakimiyeti bir kez daha ön plana çıkıyor.

Hem duygusu hem de aranjesiyle dikkat çeken eser, sonbaharın ruhunu notalara taşıyan özel bir Rubato çalışması olarak konumlanıyor.

Tork Sergisi ile dönüşüm başlıyor

İlayda Babacan Art Projects tarafından organize edilen ve küratörlüğünü de İlayda Babacan’ın üstlendiği olan Tork Sergisi, AOS51 Sanat Merkezi’nde açıldı.

Sergi; Atilla Galip Pınar, Aysel Alver, Barış Cihanoğlu, Caner Şengünalp, Damla Özdemir, Gazi Sansoy, Kerim Yetkin, Nurdan Likos ve Özcan Uzkur gibi farklı disiplinlerden 9 sanatçının üretimlerini bir araya getiriyor. Serginin kavramsal merkezinde, fiziksel bir terim olan tork yer alıyor. Bir eksen etrafında hareketi başlatan ve yönlendiren kuvvet anlamına gelen tork, burada sanatçının üretim sürecindeki direnç, denge ve dönüşüm arayışının bir metaforu olarak ele alınıyor.

Tork, mekanik bir kavramın ötesine geçerek, yaratıcılığın içsel gerilimini ve sanatsal üretimin yönlendirici gücünü sorguluyor. Sergi, 28 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.